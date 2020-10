Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Aankomende nacht elk uur dertig vallende sterren

Sterrenkijkers doen er goed aan in de nacht van woensdag op donderdag naar boven te kijken: de meteorenzwerm Orioniden bevindt zich dan op het hoogtepunt, waardoor je in de vroege ochtenduurtjes zo'n dertig vallende sterren per uur kunt spotten.

Het gros van Nederland kan het best om 5.00 uur de wekker zetten, zeggen meteorologen van Weerplaza in gesprek met NU.nl. "Dan zijn de sterren door de wolken heen goed te zien."

Ook later deze week zullen nog volop vallende sterren te zien zijn, maar in mindere mate. Volgens meteoroloog Leon Saris zal het maximale aantal vallende sterren per uur terugvallen tot zo'n 25. In de nacht van zaterdag op zondag lijken de meeste sterren te gaan vallen.

Het gaat iets minder slecht in de Rotterdamse haven

De overslag in de Rotterdamse haven is in de afgelopen drie maanden iets gegroeid ten opzichte van de maanden daarvoor. Over de eerste negen maanden van dit jaar is nog wel sprake van een afname van het volume van bijna 9 procent. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde cijfers.

Volgens het havenbedrijf kwamen de volumes van een aantal segmenten, zoals de agribulk, tegen het eind van het derde kwartaal weer in de buurt van die van voor de coronacrisis. "Het is nu nog te vroeg om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn", relativeert Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.

Hij waarschuwt dat het tempo van het herstel uiteraard afhankelijk is van de ontwikkeling van de coronapandemie.

Russische duiker heeft een bijzondere ontmoeting met beloega

Een Russische duiker had vorige week in de Japanse Zee een bijzondere ontmoeting met een beloega. De dolfijn zwom twintig minuten om hem heen en liet zich zelfs aaien.

58 Russische duiker heeft bijzondere ontmoeting met beloega

Nieuwe Power Rangers-film en serie in de maak

Regisseur Jonathan Entwistle werkt aan een nieuwe Power Rangers-film en -serie, meldt The Hollywood Reporter. De superhelden, voornamelijk bekend van de populaire tv-serie uit de jaren negentig, zullen een opfrisbeurt krijgen.

Speelgoedfabrikant Hasbro voert in samenwerking met filmmaatschappij eOne en onder leiding van Entwistle een gedetailleerd plan uit. De fabrikant hoopt de personages met een film en serie op de kaart te zetten bij de huidige generatie.

De in 2017 verschenen Power Rangers-film was een flop, maar Hasbro heeft veel vertrouwen in de adaptatie van de regisseur. "Jonathan heeft een geweldige visie voor deze iconische en uitermate succesvolle franchise. Hij is wat ons betreft de juiste man om deze serie nieuw leven in te blazen", stelt een woordvoerder van eOne.

NASA haalt stof van planetoïde op ruim twee jaar vliegen van aarde

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft met de sonde OSIRIS-REx een klein stukje bodem meegenomen van de planetoïde Bennu, die zich op 333 miljoen kilometer van de aarde bevindt.

Ter vergelijking: de maan bevindt zich op ongeveer 385.000 kilometer van de aarde. De afstand tot deze planetoïde is dus ongeveer 865 keer zo groot. De sonde was ruim twee jaar onderweg van de aarde naar Bennu en zweefde vervolgens nog twee jaar in de buurt van de planetoïde.

In de komende week gaat het team achter de missie uitzoeken hoeveel materiaal precies is verzameld. Als minstens 60 gram stof is verzameld, kan de OSIRIS-REx weer naar aarde komen. Het monster wordt dan in een speciale capsule aan boord van de sonde geplaatst. Deze capsule moet in 2023 bij de aarde worden gelost.