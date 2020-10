Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Recordaantal vrouwelijke hoofdrolspelers in nieuwe games

Een recordaantal recent aangekondigde games heeft een vrouw in de hoofdrol, blijkt uit onderzoek van Feminist Frequency.

Bij 18 procent van alle tussen de zomers van 2019 en 2020 aangekondigde games wordt de hoofdrol vervuld door een vrouw. In 23 procent van de gevallen heeft een man de hoofdrol, terwijl spelers bij 54 procent van de spellen zelf een personage kunnen ontwikkelen.

Hulpdiensten redden paard uit zwembad

Hulpdiensten hebben in het Limburgse dorp Meterik een paard uit een zwembad gered. "Een niet-alledaagse melding", twitterde het operationeel centrum van de Limburgse politie vrijdagochtend.

Het dier kon volgens de politie "door vakkundig optreden van de brandweer" op het droge worden geholpen. Het paard heeft geen verwondingen opgelopen, liet een politiewoordvoerder aan NU.nl weten.

Boeing 737 MAX veilig genoeg om mee te vliegen

De Boeing 737 MAX is binnenkort mogelijk weer in de lucht te vinden. De Europese luchtvaartautoriteit EASA staat op het punt om het toestel weer groen licht te geven, zegt EASA-directeur Patrick Ky vrijdag tegen persbureau Bloomberg. Met de goedkeuring zet vliegtuigmaker Boeing een stap richting het doel om de 737 MAX voor het eind van dit jaar weer de lucht in te krijgen.

Google laat gebruikers muziek opzoeken door te neuriën of fluiten

Het wordt mogelijk om met zoekmachine Google een liedje te vinden door de melodie te neuriën of fluiten. Het gefluit of geneurie wordt vergeleken met de tonen van muzieknummers om te achterhalen welke track de zoeker bedoelt. Dat maakt het mogelijk om muziek te vinden als je de titel of artiest bent vergeten.

Touwbruggen behoeden zeldzaamste aap ter wereld voor uitsterven

Met een groep van dertig dieren is de hainangibbon op het Chinese eiland Hainan de meest bedreigde primaat ter wereld. De dieren durven niet over de grond te bewegen en leven dus enkel in bomen. Decennia van houtkap hebben groepen van elkaar geïsoleerd, waardoor het aantal dieren langzaam afnam. Onderzoekers hopen dat kunstmatige touwbruggen de oplossing zijn. Zo kunnen de apen zich over een groter gebied verspreiden en wordt de soort hopelijk van uitsterven gered.

Musical over Tina Turner twaalf keer genomineerd voor Tony Award

De musical TINA: The Tina Turner Musical is twaalf keer genomineerd voor een Tony Award. De genomineerde theaterproducties op Broadway in New York zijn donderdag bekendgemaakt.

TINA maakt kans op de prijzen voor onder meer de beste musical, de beste regie, de beste vormgeving, het beste script en de beste choreografie.