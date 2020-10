Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Eerste Kamer stemt in met juridische erkenning gebarentaal

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer om de Nederlandse gebarentaal juridisch te erkennen. In Nederland wordt gebarentaal door zo'n vijftienduizend personen gebruikt.

De Tweede Kamer stemde in september al in met het wetsvoorstel. Volgens de initiatiefnemers wordt hierdoor duidelijker wanneer iemand recht heeft op een tolk.

GGD's denken in december 80.000 tests per dag te kunnen doen

Om de toenemende vraag naar coronatests aan te kunnen, gaan de Nederlandse GGD's fors opschalen. Eind december moeten er minimaal 80.000 tests per dag afgenomen worden. Nu zijn dat er iets meer dan 40.000.

De GGD GHOR licht de aanvullende maatregelen die de testcapaciteit in het land moeten vergroten toe in een routekaart. Zo zijn er verschillende gesprekken gevoerd met marktpartijen over de oprichting van zogenoemde XL-testlocaties, waar tussen de 2.500 en 5.000 tests per dag afgenomen kunnen worden.

Hulpdiensten redden paard uit zwembad

Hulpdiensten hebben in het Limburgse dorp Meterik een paard uit een zwembad gered. "Een niet-alledaagse melding", twitterde het operationeel centrum van de Limburgse politie vrijdagochtend.

Het dier kon volgens de politie "door vakkundig optreden van de brandweer" op het droge worden geholpen. Het paard heeft geen verwondingen opgelopen, liet een politiewoordvoerder aan NU.nl weten.

Peru opent ruïnes Machu Picchu na zeven maanden voor één toerist

Peru heeft de iconische ruïne van Machu Picchu, die gesloten was vanwege de coronacrisis, geopend voor één toerist. De Japanner zat al zeven maanden in het land te wachten tot hij de ruïne mocht betreden.

Jesse Takayama had een speciaal verzoek voor het bezoek aan Machu Picchu ingediend bij het dorp Aguas Calientes, waar het monument ligt. Het ministerie van Cultuur gaf Takayama uiteindelijk toestemming voor een bezichtiging.

"Deze man kwam naar Peru met maar één droom: de ruïnes betreden", aldus cultuurminister Alejandro Neyra tijdens een virtuele persconferentie.

Zeldzame juchtleerkever na 74 jaar weer gezien in Nederland

Voor het eerst in 74 jaar is in Nederland weer een zeldzame juchtleerkever gesignaleerd. Het dier, dat verscholen in holle bomen leeft, werd gezien in Kerkrade, meldt Nature Today. De juchtleerkever en zijn leefgebied zijn beschermd door opname in de Europese Habitatrichtlijn.

Van de juchtleerkever zijn volgens Nature Today veertien historische vindplaatsen bekend in Nederland. De laatste waarneming stamde uit 1946, in Zuid-Limburg. De kever is begin augustus bij toeval door dierverzorgers gevonden in GaiaZoo in Kerkrade.