Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Dexter krijgt nieuw seizoen

Showtime heeft woensdag aangekondigd dat er een reboot van de populaire horrorserie Dexter komt. Acteur Michael C. Hall speelt daarin opnieuw de hoofdrol, meldt filmsite Deadline.

Dexter werd bij het Amerikaanse Showtime uitgezonden en was in Nederland te zien bij de VPRO. De serie stopte in 2013, na acht seizoenen.

Mogelijk forse stijging van kerstbomenverkoop

Doordat we als gevolg van de coronacrisis niet of nauwelijks op vakantie zullen gaan en misschien niet uit eten kunnen, zullen we er vol voor gaan met Kerst. De Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) verwacht dat dit jaar het aantal van drie miljoen verkochte kerstbomen wordt aangetikt, zegt VNK-voorzitter Gerard Krol donderdag.

Ricky Gervais lovend over Klem

De Britse komiek en acteur Ricky Gervais heeft woensdagavond lovende woorden gesproken over de Nederlandse serie Klem. Via een livestream liet hij zijn fans weten dat hij de serie iedereen aanbeveelt. "Klem is werkelijk briljant. Het acteerwerk is goed en het verhaal is geweldig", aldus de 59-jarige acteur.

De Britse komiek zou een rol in een serie als Klem zeker overwegen. "Er zit ook wel een klein beetje donkere humor in. Die is alleen zo subtiel, dat je dit bijna niet doorhebt. Ik zou zeker een rol in zo'n serie spelen."

Particulieren mogen weer winkelen bij groothandels

Consumenten mogen tijdelijk weer boodschappen doen bij horecagroothandels, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) woensdag. Vanaf donderdag kunnen consumenten bij groothandels als Hanos, Sligro en Makro terecht zonder pasje.

De maatregel moet de druk op supermarkten verlichten. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat er geen eten verloren gaat dat voor de horeca was bestemd.

Porsche wil in 2030 alleen nog elektrische modellen

Porsche heeft in 2030 vrijwel uitsluitend nog volledig elektrische modellen in zijn aanbod. Dat maakte CEO Oliver Blume woensdag bekend op een congres van het Duitse instituut voor de automobielwetenschap in Stuttgart.

In 2025 moet de helft van het aantal verkochte Porsches wereldwijd puur elektrisch zijn en in 2030 moet dat percentage boven de 80 liggen.