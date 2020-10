Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

GGD's denken in december 80.000 tests per dag te kunnen doen

Om de toenemende vraag naar coronatests aan te kunnen, gaan de Nederlandse GGD's flink opschalen. Op 12 oktober werden zo'n 42.800 tests per dag afgenomen, eind december moeten dit er minimaal 80.000 zijn.

De GGD GHOR licht in een routekaart de aanvullende maatregelen toe die de testcapaciteit in het land moeten vergroten. Zo zijn er verschillende gesprekken gevoerd met marktpartijen over de oprichting van zogenoemde XL-testlocaties, waar tussen de 2.500 en 5.000 tests per dag afgenomen kunnen worden.

Eerste Kamer stemt in met juridische erkenning gebarentaal

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer om de Nederlandse gebarentaal juridisch te erkennen. In Nederland wordt gebarentaal door zo'n vijftienduizend personen gebruikt.

De Tweede Kamer ging in september al akkoord met het wetsvoorstel. Volgens de initiatiefnemers kan hierdoor duidelijker worden wanneer iemand recht heeft op een tolk. Volgens D66'er Jessica van Eijs, die zelf slechthorend is, kunnen mensen nog steeds niet overal terecht met gebarentaal.

Europese Commissie wil miljoenen energieverspillende gebouwen renoveren

De Europese Commissie stelt een renovatiegolf voor als eerste grote stap van de begin dit jaar gesloten Green Deal. Naast een forse energiebesparing zou het versneld energiezuinig maken van gebouwen in de komende tien jaar 160.000 extra banen in de bouwsector moeten opleveren.

Voor de benodigde investering kunnen lidstaten gebruikmaken van het Europees herstelfonds. De Commissie denkt dat de lidstaten in tien jaar tijd 35 miljoen gebouwen energiezuinig kunnen maken.

Twee Russen en een Amerikaanse in recordtijd naar ruimtestation ISS

Twee Russen en een Amerikaanse zijn aangekomen bij het Internationale Ruimtestation (ISS). Ze waren drie uur eerder vertrokken van de lanceerbasis in Kazachstan. De reis van de Amerikaanse Kathleen Rubins en de Russen Sergey Ryzhikov en Sergey Kud-Sverchkov werd afgelegd in een Russisch Soyuz-ruimtevaartuig, waarmee de reis twee keer sneller ging dan eerdere reizen.

Het ISS bevindt zich over het algemeen op 400 kilometer hoogte en draait in ruim anderhalf uur om de aarde. Naast astronauten en kosmonauten reizen ook toeristen naar het ruimtestation. Al circa 240 ruimtetoeristen hebben dit uitstapje gemaakt.