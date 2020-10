Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Tekort aan virusremmer remdesivir lijkt voorlopig opgelost

Het tekort aan virusremmer remdesivir lijkt voorlopig opgelost. Afgelopen weekend is een levering uit een deal van de Europese Unie in Nederland aangekomen en naar verwachting worden binnenkort nog meer doses geleverd, zegt het ministerie van Volksgezondheid in gesprek met NU.nl.

De levering bevat genoeg remdesivir om driehonderd patiënten te behandelen, aldus een woordvoerder. Volgens de woordvoerder komen dagelijks "tientallen" mensen in aanmerking voor een behandeling met het medicijn.

Fabrikant Gilead, waarbij de Europese Commissie het medicijn inkoopt, zegt snel meer te kunnen leveren en aan de verwachte vraag voor de langere termijn te kunnen voldoen.

Peru opent ruïnes Machu Picchu na zeven maanden voor één toerist

Peru heeft de iconische ruïne van Machu Picchu, die gesloten was vanwege de coronacrisis, geopend voor één toerist. De Japanner zat al zeven maanden in het land te wachten tot hij de Incaruïne mocht betreden.

Jesse Takayama had een speciaal verzoek voor het bezoek aan Machu Picchu ingediend bij het dorp Aguas Calientes, waar het monument ligt. Het ministerie van Cultuur gaf Takayama uiteindelijk toestemming voor een bezichtiging.

"Deze man kwam naar Peru met maar één droom: de ruïnes betreden", aldus cultuurminister Alejandro Neyra tijdens een virtuele persconferentie.

Astronomen zien hoe zwart gat ster opslurpt als 'spaghettisliert'

Astronomen hebben waargenomen hoe een zwart gat een ster opzuigt en uitrekt tot een spaghettisliert, meldt de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). Het is de duidelijkste observatie van 'spaghettificatie' - het uitrekken van een object door het sterke zwaartekrachtveld van een zwart gat - tot nu toe.

Het zwarte gat bevindt zich op iets meer dan 215 miljoen lichtjaar van de aarde en is daarmee het dichtstbijzijnde geval van spaghettificatie dat ooit is waargenomen. Doordat het relatief dichtbij gebeurde, kon het erg goed worden gezien. Het gaat om een ster met ongeveer evenveel massa als onze zon. De astronomen zagen dat ongeveer de helft hiervan werd opgeslurpt in het zwarte gat, schrijven zij in het vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Nobelprijswinnaar niet bereikbaar, collega zoekt hem 's nachts op

Paul Milgrom won de Nobelprijs voor de Economie, maar niemand kon hem bereiken om het hem te vertellen. Collega en medewinnaar Robert Wilson besloot hem 's nachts op te zoeken. Ze wonnen de Nobelprijs voor hun onderzoek naar de manier waarop veilingen werken.

Facebook doet Holocaustontkenning wereldwijd in de ban

Facebook gaat berichten waarin de Holocaust wordt ontkend verwijderen. Mensen die op het sociale medium naar informatie rond de Holocaust zoeken, worden vanaf eind dit jaar naar betrouwbare informatie geleid, aldus Facebook.

Het socialemediabedrijf sprak de afgelopen jaren veel met leiders uit de Joodse gemeenschap. Naar aanleiding van die gesprekken heeft het platform nu besloten dat ontkennen van de Holocaust als haatzaaien moet worden behandeld.

Facebook verbiedt sinds begin augustus het verspreiden van impliciet haatzaaiend materiaal, zoals complottheorieën over Joodse organisaties die stiekem de wereld zouden beheersen.