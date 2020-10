Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor tweede coronagolf

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de zorgsector beschikbaar om de tweede coronagolf aan te kunnen. Dat staat in een onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft laten uitvoeren, schrijft zorgminister Tamara van Ark maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om het regulier en preventief gebruik van medische mondkapjes, handschoenen en isolatiejassen.

"Er zijn de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf. We blijven naast de inkoop door zorginstellingen, inzetten op voldoende noodvoorraad van beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en productie in Nederland", schrijft Van Ark. Het gaat om alle vormen van zorg.

Flamingopopulatie GaiaZoo broedt recordaantal eieren uit

De flamingopopulatie van GaiaZoo in het Limburgse Kerkrade heeft een recordaantal kuikens uitgebroed, meldt de dierentuin maandag. Er zouden vijftig flamingokuikens uit hun eieren zijn gekropen dit jaar.

Het was nog niet zeker of het ging lukken om de flamingo's te laten broeden, omdat de kolonie vorig jaar pas naar GaiaZoo is gekomen. De dierentuin zegt de omstandigheden uit het wild zo goed mogelijk te hebben nagebootst.

Zeldzame juchtleerkever na 74 jaar weer gezien in Nederland

Voor het eerst in 74 jaar is in Nederland weer een zeldzame juchtleerkever gesignaleerd. Het dier, dat verscholen in holle bomen leeft, werd gezien in Kerkrade, meldt Nature Today maandag. De juchtleerkever en zijn leefgebied zijn strikt beschermd door opname in de Europese Habitatrichtlijn.

Van de juchtleerkever zijn volgens Nature Today veertien historische vindplaatsen bekend in Nederland. De laatste waarneming stamde uit 1946, in Zuid-Limburg. Per toeval is de kever begin augustus door dierverzorgers gevonden in GaiaZoo in Kerkrade.

Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens coronacrisis

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. De hulporganisatie wil met het geld minimaal drieduizend mensen in Nederland voorzien van ten minste één maaltijd per dag.

Het gaat om mensen die door de coronacrisis inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor voedsel. "Veel ongedocumenteerden of arbeidsmigranten die zwart werk doen, bijvoorbeeld als schoonmaker of in de horeca, zijn tijdens de coronacrisis hun werk kwijtgeraakt", vertelt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Ook geeft de hulporganisatie ondersteuning aan dak- en thuislozen en aan gezinnen die door verlies van inkomen tijdens de crisis niet meer kunnen rondkomen.

West Virginia krijgt testcentrum voor hyperloop

De Amerikaanse staat West Virginia krijgt een testcentrum voor de hyperloop. De hyperloop moet mensen en goederen gaan vervoeren met snelheden van 1.000 kilometer per uur. Over tien jaar moet het complex klaar zijn voor gebruik.