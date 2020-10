Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Testcapaciteit verder uitgebreid, nu iedere dag ruimte voor zeker 56.000 tests

De GGD's hebben de capaciteit van testlaboratoria verder opgeschaald. Momenteel kunnen dagelijks 56.200 coronatests afgenomen worden: ruim zesduizend meer dan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rond deze tijd had verwacht.

Tasmaanse duivel maakt na drieduizend jaar rentree op Australisch vasteland

Na drieduizend jaar is de Tasmaanse duivel teruggekeerd op het Australische vasteland. In een natuurgebied ten noorden van Sydney zijn er 26 uitgezet.

Daardoor leven voor het eerst in drieduizend jaar weer wilde Tasmaanse duivels op het vasteland. In de jaren negentig telde het Australische eiland Tasmanië nog zo'n 150.000 Tasmaanse duivels, maar veel van deze dieren stierven aan een zeldzame ziekte.

Bloemensector herstelt sneller van coronacrisis dan verwacht

De bloemensector heeft zich veel sneller hersteld dan in het begin van de coronacrisis werd verwacht, toen de handel juist instortte. De hele keten profiteert van een toenemende vraag naar bloemen.

Nu mensen minder bezoekers mogen ontvangen, worden vaker boeketten naar een ander verstuurd. Daarnaast halen mensen meer bloemen in huis nu mensen meer thuis zijn door de coronacrisis.

Mars de hele maand oktober goed zichtbaar door stand dicht bij aarde

De planeet Mars is de hele maand oktober iedere nacht goed zichtbaar, meldt de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA. Vooral woensdag was Mars goed zichtbaar, doordat de planeet zich toen het dichtst bij de aarde bevond: op 'slechts' 62,1 miljoen kilometer.

Het is de tweede keer sinds 2003 dat Mars zo dicht bij de aarde staat. Pas over vijftien jaar zal de 'rode planeet' opnieuw zo dicht bij onze planeet staan.

SOS Dolfijn bouwt ziekenhuis voor walvisachtigen

Hulporganisatie SOS Dolfijn gaat in Anna Paulowna (Noord-Holland) een ziekenhuis voor gestrande zeezoogdieren bouwen. In het ziekenhuis komt onder meer een intensivecareafdeling voor specialistische zorg voor zieke of gewonde dolfijnen, walvissen en bruinvissen.

Het ziekenhuis is onderdeel van het nieuwe opvangcentrum dat SOS Dolfijn opent op Landgoed Hoenderdaell. Het opvangcentrum moet begin 2022 klaar zijn. Volgens SOS Dolfijn is het opvangcentrum uniek in Europa: nergens anders kunnen aangespoelde walvisachtigen maandenlang herstellen.

Eerste coronasneltests goedgekeurd, onderzoek naar gebruik gestart

De eerste coronasneltests zijn goedgekeurd, heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag tegen de NOS gezegd. Hoe de tests van de Amerikaanse bedrijven BD en Abbott het best gebruikt kunnen worden naast de PCR-test die nu in de teststraten wordt gebruikt, moet nog worden onderzocht.

De twee tests kunnen een uitslag na een kwartier al laten zien. Het Amphia Ziekenhuis in Breda en het UMC Utrecht hebben de tests onderzocht en goedgekeurd. In Nederland worden in totaal vijf varianten onderzocht op betrouwbaarheid.

Surfer middels drone gewaarschuwd voor haai

Een strandwacht in de Australische deelstaat New South Wales wist woensdag te voorkomen dat een professionele surfer door een haai werd gegrepen. Dankzij een drone zag de strandwacht de witte haai de surfer naderen, waardoor hij op tijd gewaarschuwd kon worden.

49 Haai nadert Australische surfer, drone geeft waarschuwing af

Witte neushoorn geboren in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is een witte neushoorn bevallen van een jong. De witte neushoorns, ook wel breedlipneushoorns genoemd, worden ernstig bedreigd door stropers die op de dieren jagen vanwege de hoorn.