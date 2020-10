Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Jongeren bedenken 1.500 ideeën tegen problemen tijdens coronacrisis

Zo'n tweeduizend jongeren hebben vijftienhonderd mogelijke oplossingen bedacht voor problemen waar zij in de coronacrisis tegenaan lopen, meldt de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC). Ze hebben hun ideeën opgestuurd via een speciale app van de JDC. Deze app is gemaakt nadat premier Mark Rutte jongeren opriep door te geven waar ze last van hebben en wat hieraan gedaan kan worden.

Jihadisten laten 75-jarige gijzelaar na vier jaar vrij in Mali

Een 75-jarige vrouw die humanitaire hulp verleende in Mali is na vier jaar gevangenschap vrijgelaten. Naast Sophie Pétronin, de laatste Franse gijzelaar ter wereld, zijn ook de Malinese toppoliticus Soumaïla Cissé en twee Italianen weer vrij.

Nobelprijs voor Vrede gaat naar Wereldvoedselprogramma

De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan het Wereldvoedselprogramma (WFP). De VN-organisatie krijgt de prijs onder meer voor de strijd tegen honger en het verbeteren van de omstandigheden voor vrede in conflictgebieden. Daarnaast probeert de organisatie, die vorig jaar bijna 100 miljoen mensen in 88 landen hielp, te voorkomen dat honger als wapen wordt gebruikt.

Witte neushoorn geboren in Safaripark Beekse Bergen

Een witte neushoorn in Safaripark Beekse Bergen is bevallen van een jong. Witte neushoorns, ook wel breedlipneushoorns genoemd, worden ernstig bedreigd door stropers die op de dieren jagen vanwege de hoorn. Beekse Bergen is Europees coördinator van een fokprogramma met breedlipneushoorns.

Noorse koning (83) maakt het goed na operatie

Het gaat goed met de Noorse koning Harald nadat hij vrijdagochtend werd geopereerd aan zijn hart. Het Noorse koningshuis laat weten dat de operatie is geslaagd. De 83-jarige koning moest onder het mes om een hartklep te laten vervangen. In 2005 kreeg hij een kunstmatige hartklep, die doorgaans niet langer dan tien tot vijftien jaar meegaat.