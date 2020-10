Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nobelprijs Literatuur naar Amerikaanse dichteres Louise Glück

De Amerikaanse Louise Glück heeft donderdag de Nobelprijs voor de Literatuur ontvangen. De 77-jarige dichteres is de zestiende vrouw ooit die de prijs ontvangen.

Glück wordt onder meer geroemd vanwege het blootleggen van pijnlijke familierelaties en het oproepen van universele emoties. Ze bracht in 1968 haar eerste van twaalf dichtbundels uit.

Surfer gewaarschuwd voor haai middels drone

Een professionele surfer werd woensdag bijna door een haai gegrepen in de Australische deelstaat New South Wales. De strandwacht zag dankzij een drone dat de witte haai Matt Wilkinson naderde.

Auto van SpaceX voor het eerst 'dicht bij' Mars

De rode cabriolet die SpaceX ruim twee jaar geleden naar Mars lanceerde, is voor het eerst 'dicht bij de doelplaneet' gekomen. De Tesla Roadster vloog op ongeveer 7,5 miljoen kilometer afstand voorbij de rode planeet. De auto werd in februari 2018 gelanceerd bij de eerste testvlucht van de Falcon Heavy-raket, een van de krachtigste raketten die momenteel actief zijn.

Rustiger op de weg sinds oproep Rutte tot thuiswerken

Het is rustiger op de Nederlandse wegen sinds premier Mark Rutte vorige week opriep om vooral thuis te werken indien mogelijk. Het was in de week na de persconferentie 11 procent minder druk op de weg dan in dezelfde week vorig jaar, de week voor de oproep was dat 8 procent.