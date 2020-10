Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Mars de hele maand oktober goed zichtbaar door stand dicht bij aarde

De planeet Mars is de hele maand oktober iedere nacht goed zichtbaar, meldt de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA. Vooral woensdag was Mars goed zichtbaar, omdat de planeet zich toen het dichtst bij de aarde bevond op een afstand van 'slechts' 62,1 miljoen kilometer.

Het is de tweede keer sinds 2003 dat Mars zo dicht bij de aarde staat. Pas over vijftien jaar zal Mars opnieuw zo dicht bij onze planeet staan.

SOS Dolfijn bouwt ziekenhuis voor walvisachtigen

Hulporganisatie SOS Dolfijn gaat in Anna Paulowna (Noord-Holland) een ziekenhuis bouwen voor gestrande zeezoogdieren. Het ziekenhuis krijgt onder meer een intensivecareafdeling voor specialistische zorg aan zieke of gewonde dolfijnen, walvissen en bruinvissen. Het ziekenhuis is onderdeel van het nieuwe opvangcentrum dat SOS Dolfijn opent op Landgoed Hoenderdaell.

Het opvangcentrum moet begin 2022 klaar zijn en is volgens de organisatie uniek in Europa. Nergens anders kunnen aangespoelde walvisachtigen, indien nodig, maandenlang herstellen.

Eerste coronasneltests goedgekeurd, onderzoek naar gebruik gestart

De eerste coronasneltests zijn goedgekeurd, heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gezegd tegen de NOS. Op dit moment wordt nog onderzocht op welke manier deze tests van de Amerikaanse bedrijven BD en Abbott het beste gebruikt kunnen worden.

De twee tests, waarvan de uitslag na een kwartier bekend is, zijn goedgekeurd na een onderzoek van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het UMC Utrecht. In totaal worden in Nederland vijf varianten onderzocht op betrouwbaarheid.

In de komende weken wordt in de praktijk onderzocht op welke manier de sneltests kunnen worden ingezet naast de PCR-test die nu in de teststraten wordt gebruikt.

Chileense buurt helpt verdwaalde zeeolifant terug naar zee

Zeeolifanten en mensen kruisen zelden elkaars pad, maar in de Chileense stad Puerto Cisnes dook het grote dier op in een woonwijk. Dit zorgde maandag voor flink wat verwarring bij de buurtbewoners. Een groep buren bedacht een plan om het dier terug te laten keren naar zijn leefgebied.

Nobelprijs Scheikunde voor ontwikkelaars van 'genetische schaartjes'

De Nobelprijs voor Scheikunde is woensdag toegekend aan Emmanuelle Charpentier en Jennifer A. Doudna. Het tweetal krijgt de prestigieuze prijs voor de ontwikkeling van 'genetische schaartjes' die DNA kunnen aanpassen.

Charpentier en Doudna hebben een techniek ontwikkeld met de naam CRISPR-Cas9. Hiermee kan een eiwit worden geprogrammeerd tot een soort 'schaartje'.

Dit schaartje kan heel nauwkeurig specifieke stukjes DNA knippen, waarmee bijvoorbeeld foutjes uit DNA kunnen worden 'weggeknipt'. Wetenschappers kijken met de techniek onder meer of ze genetische aandoeningen uit DNA kunnen wegknippen.