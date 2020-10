Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nobelprijs naar drietal dat zwarte gaten onderzocht

De Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan drie wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar zwarte gaten. De helft van de prijs gaat naar Roger Penrose, de andere helft naar Reinhard Genzel en Andrea Ghez. Zij krijgen de prestigieuze prijs vanwege hun ontdekking van "geheimen in de donkerste hoeken van de Melkweg".

Bloemensector herstelt sneller verwacht

De bloemensector heeft zich veel sneller hersteld dan in het begin van de coronacrisis werd verwacht, toen de handel juist instortte. Omdat we vaker thuis zijn, halen we bloemen in huis om de boel op te fleuren en we versturen ook veel vaker een boeket naar een ander.

Startende ondernemers laten zich niet afschrikken door corona

Het aantal startende ondernemers ligt al vier maanden boven het aantal starters in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd ligt het aantal bedrijven dat is gestopt ook hoger dan in 2019. De stijging van het aantal startende ondernemers komt voor een aanzienlijk deel op het conto van nieuwe webwinkels.

Musical over het leven van Johan Cruijff en vrouw Danny in de maak

Het management van Johan Cruijff is samen met regisseur en scriptschrijver Tom de Ket bezig met de ontwikkeling van een musical over het leven van de legendarische voetballer. Het is de bedoeling dat 14 de musical in september 2021 in première gaat. Het personage Cruijff zal in de voorstelling niet zingen, maar vooral "veel praten en voetballen", zegt Carole Thate van zijn management.

Onderwijsorganisaties: Invoering mondkapjes op scholen verloopt soepel

De invoering van het dragen van mondkapjes op middelbare scholen lijkt opvallend soepel te verlopen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs een groot aantal onderwijsorganisaties. De meeste scholieren en docenten zien de noodzaak van het dragen in. Het ministerie van Onderwijs kwam vorige week plotseling met mondkapjesadvies, op aandringen van onder meer de VO-raad.