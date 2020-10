Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Testcapaciteit gestaag uitgebreid, nu iedere dag ruimte voor zeker 56.000 tests

De capaciteit van testlaboratoria is in rap tempo opgeschaald, bevestigen woordvoerders van koepelorganisatie GGD GHOR en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Momenteel kunnen per dag 56.200 coronatests afgenomen worden. Dat zijn er ruim zesduizend méér dan het ministerie rond deze tijd had verwacht.

Tasmaanse duivel leeft na drieduizend jaar weer op Australisch vasteland

De Tasmaanse duivel heeft in de afgelopen maanden zijn rentree gemaakt op het Australische vasteland. In een natuurgebied ten noorden van Sydney zijn 26 Tasmaanse duivels uitgezet. Het is voor het eerst in drieduizend jaar dat ze daar weer in het wild leven. Australië telde in de jaren negentig 150.000 Tasmaanse duivels, maar veel van deze dieren stierven aan een zeldzame ziekte.

Nobelprijs naar onderzoekers die hepatitis C-virus ontdekten

De Nobelprijs voor Geneeskunde is toegekend aan de wetenschappers wiens onderzoeken hebben geleid tot de identificatie van het hepatitis C-virus. Niet alleen ontdekten ze waardoor het virus wordt veroorzaakt, maar maakten ze ook de weg vrij voor bloedonderzoeken en medicijnen. Door het werk van Harvey J. Alter, Michael Houghton en Charles M. Rice zijn volgens het Nobelcomité miljoenen levens gered.

Honden naar het museum voor Dierendag

Honden mochten afgelopen zondag vanwege Dierendag samen met hun baasje een bezoek aan het Fotomuseum Den Haag brengen.

Een hond in het Fotomuseum Den Haag. (Foto: ANP)

Duncan Laurence gaat trouwen met vriend Jordan Garfield

Duncan Laurence en zijn vriend Jordan Garfield zijn verloofd. De Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival in 2019 deelt op Instagram een foto van zijn verlovingsring en schrijft dat hij van zijn vriend houdt.