Een 51-jarige Canadees genaamd Gary Bowser wordt ervan verdacht een gadget te hebben verkocht waarmee het mogelijk was om illegaal games op de Nintendo Switch en Nintendo 3DS te spelen. De man deelt zijn naam met het personage Bowser, een van de bekendste tegenstanders uit de Mario-franchise van Nintendo.

Volgens de Amerikaanse justitie was Bowser onderdeel van Team Xecuter, een onderneming die apparaatjes voor spelcomputers verkocht waarmee illegaal gedownloade games gespeeld konden worden. Met de gadgets zouden bezitters de games niet meer hoeven te kopen, waardoor gamebedrijven inkomsten misliepen.

Bowser zou verantwoordelijk zijn geweest voor de ontwikkeling en marketing van de apparaten. Ook was hij volgens de aanklacht de beheerder van meerdere websites van de criminele organisatie. De groep zou in ieder geval sinds juni 2015 actief zijn geweest onder de naam Team Xecuter.

"Ondanks de moeite van de organisatie om legaal over te komen, waren de leiders zich bewust van de illegaliteit van de apparaten die ze ontwikkelden en verspreidden", aldus de aanklacht.

Het is niet de eerste keer dat de naam Bowser in verband wordt gebracht met Nintendo. Het bedrijf nam in 2015 zelfs een topman aan die de naam deelt met Mario's bekende aartsrivaal: Doug Bowser. Sinds april 2019 is hij de bestuursvoorzitter van de Amerikaanse tak van Nintendo.