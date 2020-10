Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Kabinet trekt 146 miljoen euro uit voor schuldhulpverlening

Het kabinet maakt 146 miljoen euro vrij om mensen met schulden te helpen. Met de investering moeten deze mensen beter en sneller geholpen kunnen worden. Het kabinet verwacht dat de komende tijd meer mensen in de schulden raken door de uitbraak van COVID-19 en de economische gevolgen daarvan. Het gaat om onder anderen jongeren, flexwerkers en ondernemers met weinig reserves.

Nieuw ledsysteem op Akropolis gevierd met lichtshow

Om te vieren dat de Akropolis van Athene nieuwe verlichting heeft gekregen, organiseerde de stad een lichtshow op het monument. Met de nieuwe ledlampen moeten de gebouwen en de omgeving van de Akropolis beter zichtbaar worden.

78 Lichtshow viert nieuw ledsysteem op Akropolis: 'Licht van 21e eeuw'

Verlamde Nederlander kan weer bewegen door slaappil

Een Nederlandse man kan tijdelijk weer bewegen en praten, nadat hij dat al acht jaar slecht kon door hersenschade. Dit is te danken aan het slaapmiddel Zolpidem, melden wetenschappers van het Radboudumc en het Amsterdam UMC. De pil blijkt een belemmering voor praten en bewegen weg te nemen.

De man went echter aan het middel, waardoor de werking ervan korter wordt. Toch krijgt hij het nog met regelmaat en vormt de ontdekking een hoopgevend aanknopingspunt voor nader onderzoek.

Pandajong Ouwehands Dierenpark voor het eerst op de foto

Het pandajong in Ouwehands Dierenpark staat voor het eerst op de foto, zo meldt de dierentuin in Rhenen. Fan Xing, zoals de panda heet, zal naar verwachting dit najaar nog in het binnenverblijf te zien zijn. Momenteel leeft het dier nog bij de moeder in het kraamhol.

Moeder vindt zoon terug, bijna zestien jaar na tsunami Sri Lanka

Een jongen die vermist raakte bij de dodelijke tsunami op Sri Lanka in 2004 is na een jarenlange zoektocht opgespoord door zijn moeder. Uiteindelijk kreeg de moeder te horen dat haar zoon was geadopteerd. Na een bevestigende DNA-test konden moeder en zoon na bijna zestien jaar worden herenigd.

Handhaver vindt ring in papierbak

Een Rotterdamse handhaver is in een papierbak geklommen om te zoeken naar een ring die een tachtigjarige man was verloren. De handhaver slaagde erin om de ring uit het oude papier te graven. De oude man huilde van geluk, aldus het Rotterdamse stadsbeheer.

Coronapatiënten minder lang in ziekenhuis

De gemiddelde ligduur van Nederlandse coronapatiënten is volgens de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een derde korter dan een paar maanden geleden. Mensen die momenteel positief testen, lijken minder ernstig ziek te worden dan patiënten tijdens de eerste golf.

De directeur vermoedt dat coronapatiënten de ziekenhuizen nu eerder kunnen verlaten doordat behandelmethodes in de afgelopen maanden zijn verbeterd. "In het begin was iedereen zoekende."

Duizenden ouderen verrast op Nationale Ouderendag

Vrijwilligers hebben vrijdag in het kader van Nationale Ouderendag duizenden ouderen verrast met een kaartje, taartje of bloemetje aan de deur.

Vanwege het coronavirus moesten veel van de activiteiten die normaal op Nationale Ouderendag georganiseerd worden anders worden gedaan. Zo werd een verhaal van schrijver Kees van Kooten door vrijwilligers van de Zilverlijn aan ouderen voorgelezen via de telefoon.