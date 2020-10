Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Verlamde Nederlander kan bewegen en praten door slaappil

Een Nederlandse man die al acht jaar slecht kan bewegen en praten door hersenschade, kan dat na inname van het slaapmiddel Zolpidem tijdelijk weer goed. Uit hersenscans blijkt dat de slaappil een belemmering voor deze handelingen wegneemt, melden wetenschappers van het Radboudumc en het Amsterdam UMC.

Het probleem is echter dat de man aan het slaapmiddel went, waardoor de werking telkens korter wordt. Toch krijgt hij het nog met regelmaat en vormt de ontdekking een hoopgevend aanknopingspunt voor nader onderzoek.

Astronomen vinden sterrenstelsels in 'spinnenweb van gas' om zwart gat

Astronomen hebben een aantal sterrenstelsels ontdekt die dicht om een zwart gat draaien. De sterrenstelsels worden vastgehouden in een "spinnenweb van gas", meldt de European Southern Observatory (ESO). Het zwarte gat in het spinnenweb heeft volgens ESO de massa van een miljard zonnen.

Het hele 'spinnenweb' is meer dan driehonderd keer zo groot als ons hele Melkwegstelsel en is ongeveer een miljard jaar na de oerknal ontstaan. Het is het oudste netwerk van zulke grote hemellichamen dat ooit is gevonden.

Lichtshow viert nieuw ledsysteem op Akropolis

De monumenten op de Akropolis van Athene hebben nieuwe lichten gekregen. De details van de gebouwen en de omgeving moeten door de nieuwe ledverlichting beter zichtbaar worden.

Laatste rookpaal naar Spoorwegmuseum, stations vanaf nu rookvrij

De laatste rookpaal die op een Nederlands station heeft gestaan is door de Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail geschonken aan het Spoorwegmuseum in Utrecht, meldt ProRail donderdag aan NU.nl. Daarmee zijn vanaf donderdag stations en perrons volledig rookvrij.

"Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want het betekent nogal wat voor mensen die roken, maar we voelen allemaal dat dit het moment is. De sigaret hoort niet meer thuis op de stations", zegt Ans Rietstra, directielid van ProRail.

Naast de paal die aan het Spoorwegmuseum is aangeboden zijn in september ruim driehonderd rookpalen op zo'n honderd stations weggehaald.