Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

HPV-vaccinatieprogramma leidt tot groepbescherming

Door het HPV-vaccinatieprogramma komen ook minder HPV-infecties voor bij ongevaccineerde vrouwen en heteroseksuele mannen. Er is dus sprake van groepsbescherming. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dit op basis van een promotieonderzoek naar de effecten van de HPV-vaccinatie voor meisjes. De vaccinatie is in 2009 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Uitzondering bezoekersaantallen voor tien Amsterdamse instellingen

Tien culturele instellingen in Amsterdam, waaronder Paradiso, Carré en het DeLaMar Theater, krijgen een ontheffing waardoor zij meer dan dertig bezoekers mogen ontvangen. Voor alle zalen geldt een maximum aantal bezoekers van 250 per programma.

België heeft weer een nieuwe regering

België krijgt na bijna vijfhonderd dagen onderhandelen een nieuwe federale regering. De 44-jarige Vlaamse liberale leider Alexander De Croo wordt de nieuwe premier van het land. België zat uiteindelijk 493 dagen zonder een federale regering, omdat de winnaars in Vlaanderen en Wallonië niet met elkaar wilden samenwerken.

Pandajong laat zich voor het eerst fotograferen

Het pandajong in Ouwehands Dierenpark heeft zich voor het eerst laten fotograferen. De dierentuin in Rhenen heeft de kleurenfoto's op sociale media gedeeld. De verwachting is dat Fan Xing, zoals de kleine panda heet, dit najaar nog in het binnenverblijf te zien zal zijn. Het jong verblijft nu nog met haar of zijn moeder in het kraamhol.

Gebruik van opioïden in 2019 voor het eerst in jaren afgenomen

Het gebruik van opioïden is in 2019 voor het eerst in jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal recepten voor deze zware pijnstillers met 6,4 procent is gedaald ten opzichte van 2018. Opioïden zijn namelijk niet alleen effectieve pijnstillers, maar werken vaak ook verslavend. Langdurig en onbegeleid gebruik kan problematisch zijn en leiden tot een overdosis.