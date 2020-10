Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Coronapatiënten lijken minder ziek, ligduur in ziekenhuis ingekort

Nederlanders die momenteel positief op het coronavirus testen, lijken minder ernstig ziek te worden dan coronapatiënten bij de eerste golf, meldt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) op basis van een inventarisatie onder 180 patiënten in negen ziekenhuizen.

De gemiddelde ligduur van patiënten is volgens de NIV met een derde ingekort. Het aantal patiënten dat naar een intensivecareafdeling wordt overgeplaatst, zou zijn gehalveerd.

De directeur vermoedt dat coronapatiënten de ziekenhuizen nu eerder kunnen verlaten doordat behandelingsmethodes in de afgelopen maanden zijn verbeterd. "In het begin was iedereen zoekende."

Handhavers vinden ring van man in papierbak

Handhavers in Rotterdam hebben de ring van de echtgenote van een tachtigjarige man teruggevonden in een papierbak. Een handhaver klom in de container en vond het sieraad. De man moest huilen van geluk, schrijft het Rotterdamse stadsbeheer op Twitter.

Zuigelingensterfte in de afgelopen twintig jaar sterk gedaald

Het aantal levend geboren baby's dat vóór hun eerste verjaardag overlijdt, is sinds 2000 sterk gedaald, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2000 stierven gemiddeld 5,1 baby's per 1.000 levendgeborenen. Dat sterftecijfer is in twintig jaar gedaald naar 3,6 sterfgevallen per 1.000 levend geboren kinderen.

Dat de zuigelingensterfte afneemt, komt volgens het CBS onder meer door de afname van het aantal tienermoeders, een betere prenatale screening en de daling van het aantal meerlingzwangerschappen.

Nieuw Chinees klimaatdoel is volgens experts 'beste nieuws in jaren'

China presenteerde vorige week een nieuw klimaatdoel: de CO2-uitstoot moet voor 2030 pieken en in 2060 op nul uitkomen. Experts vertellen aan NU.nl dat zo'n plan haalbaar is. Maar ze noemen het vooral een belangrijk signaal dat China, net als de Europese Unie, ongeacht de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten verder wil met het klimaatakkoord van Parijs.

Voor de VN-klimaatonderhandelingen is de Chinese stap misschien wel het beste nieuws in jaren, zegt Marcel Beukeboom, de Nederlandse klimaatgezant bij de klimaattoppen.

"Het nieuwe langetermijndoel is een zeer belangrijke en bovendien onverwachte stap van China. Met deze ambitie beweegt China mee in de richting van de EU zonder te weten of de VS van koers zal wijzigen. Het is de significantste aankondiging van de afgelopen jaren."

Moeder vindt zoon bijna zestien jaar na tsunami Sri Lanka terug

Een jongen die vermist raakte bij de dodelijke tsunami op Sri Lanka in 2004 is na een jarenlange zoektocht opgespoord door zijn moeder, meldt de Sri Lankaanse politie dinsdag.

Uiteindelijk kreeg de moeder te horen dat haar zoon was geadopteerd. Na een bevestigende DNA-test konden moeder en zoon na bijna zestien jaar weer worden herenigd.