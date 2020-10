Een Roemeense burgemeester heeft maandag postuum de verkiezingen in zijn dorp gewonnen. Dat gebeurde twee weken nadat hij aan COVID-19 was overleden. Zijn naam stond al op de kieslijst en kon niet meer verwijderd worden, laten lokale autoriteiten weten. Inwoners van het dorp Deveselu zeggen dat hij de winst verdiende.

Ion Aliman won maandag met 64 procent van de stemmen zijn derde termijn als burgemeester. De sociaaldemocraat en voormalige marineofficier zou op die dag 57 jaar geworden zijn. Aliman overleed eerder deze maand in een ziekenhuis in Boekarest.

Tientallen inwoners van Deveselu verzamelden zich na de overwinning bij zijn graf om kaarsen aan te steken en hem te bedanken voor zijn werk als burgemeester.

"Hij was een echte burgemeester voor ons", zei een vrouw tegen de televisiezender ProTV. "Hij werkte voor het dorp, respecteerde alle wetten. Ik denk niet dat we ooit nog zo'n burgemeester zullen hebben."

In Deveselu wonen zo'n drieduizend mensen. Binnenkort zullen nieuwe verkiezingen georganiseerd worden, laten lokale autoriteiten weten.

Het is niet de eerste keer dat een Roemeens dorp een overleden burgemeester kiest. Dat gebeurde in 2008 ook in Oost-Roemenië. De burgemeester van dat dorp overleed vlak voor de stembusgang.

In Roemenië zijn sinds februari zo'n 120.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Ook zijn ruim 4.700 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, relatief het grootste aantal overleden coronapatiënten in het oosten van Europa.