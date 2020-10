Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Spaanse pers looft Koeman

De Spaanse media zijn zeer lovend over Ronald Koeman na zijn officiële debuut als trainer van FC Barcelona. De pers is het erover eens dat de Nederlandse coach uitstekend is begonnen aan zijn missie in Camp Nou om de ploeg een nieuw gezicht te geven.

Barcelona was zondagavond in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 4-0 te sterk voor Villarreal, waarbij alle doelpunten voor rust vielen. Toptalent Ansu Fati (twee keer), Lionel Messi en Pau Torres (eigen goal) scoorden.

Wereldleiders beloven aantasting natuur te stoppen

Ruim zestig wereldleiders hebben voorafgaand aan een belangrijke VN-top deze week gezamenlijk beloofd het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen. Onder meer Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beloven de natuur en het klimaat centraal te stellen in de herstelplannen voor na de coronapandemie.

De 64 wereldleiders, onder wie premier Mark Rutte, Emmanuel Macron (Frankrijk), Angela Merkel (Duitsland), Justin Trudeau (Canada), Jacinda Ardern (Nieuw-Zeeland) en Boris Johnson (Verenigd Koninkrijk), beloven onder meer vervuiling tegen te gaan, duurzame economische oplossingen te omarmen en het dumpen van plastic afval in oceanen te stoppen.

Ambassadeurs roepen Polen op lhbti-rechten te waarborgen

Vijftig ambassadeurs en vertegenwoordigers van internationale organisaties in Polen hebben het land in een brief opgeroepen om de rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbti's) te respecteren.

"We bevestigen opnieuw de waardigheid die inherent is aan elk individu, zoals uitgedrukt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens", staat in de brief

Polen ligt al langer onder vuur voor het niet respecteren van de mensenrechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Zo zijn er tientallen steden in Polen die 'homovrije zones' in het leven hebben geroepen.

Kabinet trekt 146 miljoen euro uit voor schuldhulpverlening

Het kabinet heeft 146 miljoen euro vrijgemaakt om mensen met schulden te helpen. De investering moet ervoor zorgen dat zij beter en sneller geholpen kunnen worden, maakt het ministerie van Financiën bekend.

Het kabinet verwacht dat door de uitbraak van COVID-19 en de economische gevolgen daarvan in de komende tijd meer mensen in de schulden raken. Het gaat om onder anderen jongeren, flexwerkers en ondernemers met weinig reserves.

Joris Linssen, Adriaan van Dis en Eva Jinek kanshebbers Sonja Barend Award

De prijs voor het beste televisie-interview van het jaar gaat mogelijk naar Joris Linssen, Adriaan van Dis of Eva Jinek. Zij horen bij de tien kanshebbers voor de Sonja Barend Award.

Linssen maakt kans met een interview uit Hello Goodbye, dat op 28 juli werd uitgezonden. Van Dis dingt mee met zijn gesprek met historicus Yuval Noah Harari en Jinek met haar interview met politicus Henk Krol.