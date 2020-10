Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

'Leids' vaccin gaat grootschalige testfase in

Het coronavaccin dat wordt ontwikkeld door het Leidse Janssen Vaccines, een dochterbedrijf van de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson, gaat een grootschalige testfase in. In de zogeheten derde testfase krijgen tienduizenden vrijwilligers het middel toegediend om bijwerkingen te monitoren.

De farmaceut wil ten minste 60.000 mensen boven de achttien jaar testen in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico en Peru.

Man vindt verloren dochter terug via oproep in de krant

Een naar Australië geëmigreerde Nederlander (86) heeft dankzij een oproep in een krant na ruim zestig jaar weer contact met zijn dochter (65), meldt het AD. In de afgelopen veertig jaar ging hij elke vijf jaar naar Nederland om zijn kind te zoeken. De man schreef in zijn oproep in de krant dat dit vanwege zijn hoge leeftijd waarschijnlijk zijn laatste poging was.

Gambiahamsterrat krijgt gouden medaille voor opsporen landmijnen

Gambiahamsterrat Magawa heeft een prestigieuze onderscheiding gekregen voor het opsporen van landmijnen in Cambodja. Tijdens zijn loopbaan heeft het zevenjarige knaagdier in totaal 39 landmijnen opgespoord.

Het dier kreeg de prijs van de Britse liefdadigheidsinstelling PDSA vanwege zijn "levensreddende toewijding aan het lokaliseren en onschadelijk maken van dodelijke landmijnen in Cambodja".

Tiener vindt smartphone na val uit lucht

De dertienjarige Elke Verhoeven uit het Brabantse Aarle-Rixtel kon haar geluk niet op toen ze haar iPhone terugvond nadat ze hem tijdens het paragliden in Oostenrijk op 2,5 kilometer hoogte verloren was.

Na de tocht probeerde ze te achterhalen of het toestel nog ergens lag, vertelde de tiener aan het AD. Het meisje stuurde een appje vanaf een andere telefoon en zag dat het bericht aankwam. Dit betekende niet alleen dat de telefoon het nog deed, maar ook dat het toestel in de buurt lag; ze had geen 4G-connectie en haar telefoon was ingelogd op de wifi van de camping.

Toen ze haar eigen toestel belde, nam een Oostenrijkse kassamedewerker op van een winkel op 50 meter afstand van de camping.

Oude televisie veroorzaakte anderhalf jaar lang internetproblemen in dorp in Wales

Goed nieuws voor de inwoners van Aberhosan, een dorp in Wales: na achttien maanden is het mysterie rondom de internetproblemen in het dorp opgelost. Een oude televisie zorgde ervoor dat het internet elke ochtend om 7.00 uur wegviel. De eigenaar van de televisie heeft het toestel uitgeschakeld.