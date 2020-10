Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

David Attenborough breekt Instagram-record: het snelst een miljoen volgers

David Attenborough heeft een officieel Guinness World Record te pakken. Het Instagram-account van de 94-jarige presentator wist als snelste ooit een miljoen volgers te verzamelen. Hij is sinds donderdag actief op het sociale netwerk. In ruim vier uur behaalde hij de grens van een miljoen volgers. Inmiddels zijn het er een paar miljoen.

UMCG ontvangt 30 miljoen euro voor kankeronderzoek

Het Universitair Medisch Centrum Groningen krijgt 30 miljoen euro van Zorginstituut Nederland en gezondheidsonderzoekorganisatie ZonMw voor nader onderzoek naar hoopgevende innovatieve immuuntherapie voor mensen met een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. Het gaat om een vorm die ieder jaar circa zeventienhonderd Nederlanders treft.

Gambiahamsterrat krijgt gouden medaille voor opsporen van landmijnen

Gambiahamsterrat Magawa heeft een prestigieuze onderscheiding gekregen voor het opsporen van landmijnen in Cambodja. Tijdens zijn loopbaan heeft het zevenjarige knaagdier in totaal 39 landmijnen opgespoord.

Het dier kreeg de prijs van de Britse liefdadigheidsinstelling PDSA vanwege zijn "levensreddende toewijding aan het lokaliseren en onschadelijk maken van dodelijke landmijnen in Cambodja".

40 Rat pronkt met gouden medaille voor opsporen landmijnen

André Hazes senior krijgt wassenbeeld in Madame Tussauds

André Hazes senior krijgt postuum een wassenbeeld in Madame Tussauds Amsterdam, zo maakte het wassenbeeldenmuseum donderdag, een dag na zijn sterfdag, bekend. De zanger, die in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed, krijgt een plek in de bar waar gasten van Madame Tussauds traditioneel hun laatste rondje drinken.