Een mysterie in een dorp in Wales is na achttien maanden opgelost. Anderhalf jaar lang viel het internet elke ochtend weg bij alle inwoners. Onderzoekers zijn er nu achtergekomen dat de internetproblemen werden veroorzaakt door een oude televisie, schrijven Britse media dinsdag.

In het Welshe Aberhosan hadden alle vierhonderd inwoners iedere ochtend om 7.00 uur last van een langzame internetverbinding of viel het internet zelfs helemaal weg.

Kabels werden gerepareerd en vervangen, maar de internetproblemen hielden aan. Uiteindelijk werden er ingenieurs uit andere delen van het Verenigd Koninkrijk ingeschakeld. Zij kwamen er na onderzoek achter dat er een elektrische stoorzender in het dorp was.

De stoorzender bleek de tweedehands televisie van een inwoner van Aberhosan. Iedere ochtend zette hij de televisie om exact 7.00 uur aan, waardoor in het hele dorp de verbinding verstoord werd.

Ingenieurs zeggen tegen BBC News Wales dat de bewoner ontzettend schrok toen hij hoorde dat hij verantwoordelijk was voor de internetproblemen in het dorp. De man heeft de televisie meteen uitgeschakeld en heeft beloofd haar niet meer te gebruiken.