Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Meer fabrikanten komen met elektrische vrachtwagens

Steeds meer grote autofabrikanten produceren elektrische vrachtwagens. Scania presenteerde vorige week zijn geheel elektrische vrachtwagen. DAF gaf zijn elektrische vrachtwagen onlangs al een groter rijbereik, terwijl Daimler recentelijk een tipje van de sluier van zijn aanstaande waterstofvrachtwagen oplichtte.

Elektrische vrachtwagens worden voor de bevoorrading van winkels in stedelijke gebieden steeds belangrijker, aangezien meer en meer (lokale) overheden dieselvoertuigen uit stadscentra en andere gebieden weren. Inmiddels zijn er al 274 milieuzones in 11 verschillende Europese landen

Gaskraan Groningen gaat nog eerder nog verder dicht

De gaskraan in Groningen wordt komend jaar verder dichtgedraaid naar maximaal 8,1 miljard kuub, meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maandag. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan halverwege juni was gemeld.

"Het is voor het eerst sinds eind jaren zestig dat er onder de 10 miljard kuub wordt gewonnen in Groningen", schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staat dat de gaswinning in de komende jaren rond de 20 miljard kuub zou liggen.

Tiener vindt smartphone na val uit lucht

De dertienjarige Elke Verhoeven uit het Brabantse Aarle-Rixtel kon haar geluk niet op toen zij haar iPhone terugvond nadat zij hem tijdens het paragliden was verloren. De Brabantse maakte het tochtje in Oostenrijk en verloor op 2,5 kilometer hoogte haar dierbare smartphone.

Na de tocht probeerde zij te achterhalen of het toestel nog ergens lag, vertelde de tiener aan het AD. Zij stuurde een app-berichtje vanaf een andere telefoon en zag dat het bericht aankwam. Dit betekende niet alleen dat de telefoon het nog deed, maar ook dat het toestel in de buurt lag; ze had geen 4G-connectie en haar telefoon was ingelogd op de wifi van de camping.

Toen zij haar eigen toestel belde, nam een Oostenrijkse kassière op van een winkel op 50 meter afstand van de camping.

Bierbrouwer gaat duidelijker waarschuwen voor risico's

Bierbrouwer AB InBev, bekend van onder meer Hertog Jan, Leffe en Corona, wil volgend jaar al zijn bierflesjes die in Nederland verkocht worden voorzien hebben van waarschuwingen over het drinken van alcohol bij bijvoorbeeld zwangerschap. Dat heeft de brouwer dinsdag bekendgemaakt.

Eind dit jaar moeten op 60 procent van de etiketten waarschuwingen als 'Drink niet als je rijdt' en 'Drink niet als je zwanger bent' staan. De teksten zullen, net als die op pakjes sigaretten, variëren. "Zodat de teksten blijven opvallen", aldus AB InBev. De brouwer zegt met de invoering van de teksten op de etiketten invulling te geven aan de doelstelling voor verantwoord drinken.