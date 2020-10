De politie in Eindhoven kreeg zondagochtend een lugubere melding van een wandelaar, die iets in de bosjes had zien liggen dat leek op een in een laken verpakt lichaam met bloedvlekken erop. Uiteindelijk bleek het te gaan om een pop, meldt een van de toegesnelde agenten maandag op Instagram.

De politie hield in eerste instantie rekening met meerdere scenario's, waaronder dat van een ernstig misdrijf. Agenten benaderden de locatie daarom voorzichtig.

"Wij zagen redelijk snel dat er sprake was van een pop gewikkeld in een wit met rood gekleurd laken", schrijft de agent. Hij begrijpt echter dat de wandelaar flink geschrokken was, "want verscholen in de bosjes was het niet goed te zien".

De politie weet niet wie de pop in de bosschages heeft achtergelaten. "Mogelijk was het een item van een spookspeurtocht of het idee van een persoon met rare gedachten", aldus de agent.

De politie heeft de pop weggehaald.