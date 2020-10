Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Man vindt verloren dochter terug via oproep in de krant

Een naar Australië geëmigreerde Nederlander (86) heeft dankzij een oproep in een krant na ruim zestig jaar weer contact met zijn dochter (65), meldt het AD. In de afgelopen veertig jaar ging hij elke vijf jaar naar Nederland om zijn kind te zoeken. De man schreef in zijn oproep in de krant dat dit vanwege zijn hoge leeftijd waarschijnlijk zijn laatste poging was.

Egypte ontdekt 27 eeuwenoude 'goed bewaarde' doodskisten

Archeologen hebben deze maand bij de Egyptische necropolis Saqqara 27 doodskisten ontdekt. De sarcofagen zijn naar schatting 2.500 jaar oud en verkeren in goede staat. De sarcofagen zijn volgens de wetenschappers sinds ze zijn begraven zo goed als afgesloten geweest.

Triatleet staat medaille af aan tegenstander die verkeerd rent

Een Spaanse atleet wordt geprezen op sociale media, omdat hij vorig weekend een bronzen medaille aan zich voorbij liet gaan, nadat een tegenstander de verkeerde kant op was gerend. De tegenstander maakte zijn fout ongeveer 100 meter voor de finish.

38 Spaanse triatleet stopt voor finishlijn en laat tegenstander voor

Surinaamse first lady bedankt Rotterdamse kinderen

Melissa Santokhi-Seenacherry, de first lady van Suriname, heeft maandag een bezoek gebracht aan een basisschool in Rotterdam. Dit deed ze volgens de regionale omroep Rijnmond om de kinderen te bedanken voor hun geldinzamelingsactie voor arme leeftijdsgenoten in Suriname. Met het geld zijn schoolspullen gekocht.

Comedyserie Schitt's Creek grote winnaar Emmy Awards

Het zesde en laatste seizoen van Schitt's Creek is dit jaar de grote winnaar bij de Emmy Awards geworden. De comedyserie, die eerder al twee Creative Arts Emmy's won, viel in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) nog eens zeven keer in de prijzen.