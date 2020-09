Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Nederland heeft er een nieuwe miersoort bij: de viervlekmier

In Nederland is een nieuwe miersoort opgedoken. Het radioprogramma Vroege Vogels maakte zondagochtend de ontdekking van de viervlekmier bekend.

De mier werd ontdekt door insectenkenner John Cox bij het Brabantse riviertje de Dommel. Het dier is waarschijnlijk door klimaatverandering naar Nederland gekomen, aldus deskundigen van EIS Kenniscentrum Insecten.

Minder ruimte op ic's nodig door kortere ligduur coronapatiënten

Coronapatiënten liggen ten opzichte van maart en april minder lang op de intensive care. Daardoor is er minder ruimte nodig op de ic om de patiënten op te vangen, bevestigt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van De Gelderlander.

Vermoedelijk wordt de korte ligduur veroorzaakt door andere behandelmethoden, zegt Gommers. "Maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen."

Daarnaast overleven meer patiënten het als ze op de ic liggen. In maart en april stierf bijna 30 procent van de coronapatiënten die op de ic kwamen, inmiddels is dat 15 procent.

Zeldzame witte dolfijn teruggekeerd voor kust Hongkong

De zeldzame Chinese witte dolfijn is teruggekeerd voor de kust van Hongkong. Door de coronamaatregelen is het veel rustiger in het kustgebied: normaal gesproken varen er veerboten op het water en stijgen er vlakbij vliegtuigen op.

70 Coronamaatregelen zorgen voor terugkeer zeldzame dolfijn in Hongkong

Atmosfeer van Venus zou mogelijk buitenaards leven kunnen ondersteunen

In de atmosfeer van de planeet Venus is de zeldzame stof fosfine gevonden, die op aarde alleen bekend is in de uitstoot van fabrieken of van micro-organismen. Dit zou erop kunnen wijzen dat er leven te vinden is in de atmosfeer van de op een na binnenste planeet van ons zonnestelsel, meldt de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) maandag.

ESO zegt dat al jaren wordt gespeculeerd over mogelijk leven in de atmosfeer van Venus. Op de oppervlakte is het er met ruim 420 graden Celsius te heet, maar hoog boven die oppervlakte is het er 30 graden, aanzienlijk prettiger. Als deze organismen er inderdaad zijn, zouden ze wel opgewassen moeten zijn tegen de extreem zure wolken boven de planeet. Deze bestaan namelijk voor 90 procent uit zwavelzuur.

Amerikaanse miljardair doneert compleet vermogen voor zijn dood

De 89-jarige Chuck Feeney heeft zijn complete vermogen aan goede doelen geschonken. De miljardair wilde dat graag voor zijn dood doen en is daarin geslaagd, meldt Forbes. In bijna vier decennia tijd heeft Feeney zeker 9 miljard dollar (bijna 7,6 miljard euro) verdeeld.

De Amerikaan bouwde zijn vermogen op met zijn bedrijf Duty Free Shoppers, waarvan hij de aandelen voor miljarden dollars van de hand deed. Feeney wilde vanwege zijn hoge leeftijd echter van het fortuin af, "omdat je het niet in het graf kunt meenemen".

Editor Henk van Eeghen wint Emmy voor montage van Watchmen

De Nederlandse editor Henk van Eeghen heeft een Creative Arts Emmy gewonnen voor de montage van de actieserie Watchmen. Van Eeghen verwachtte niet dat hij zou winnen omdat hij dat in 2010 al gedaan had, zei hij vanuit Los Angeles tegen NU.nl.

Voor zijn bijdrage aan de serie Lost ontving Van Eeghen in 2010 al een Emmy. De nominatie voor Watchmen was Van Eeghens zesde kans op de award.

Lord of the Rings-trilogie komt in oktober terug naar de bioscoop

De uitgebreidere versies van de Lord of the Rings-trilogie van Peter Jackson worden in oktober weer in de bioscoop getoond, heeft distributeur Warner Bros. donderdag laten weten.

De eerste film, The Fellowship of the Ring, draait vanaf 8 oktober. The Two Towers volgt op 15 oktober en op 22 oktober verschijnt The Return of the King. De kaartverkoop gaat op vrijdag 18 september van start.

Organisatie: Songfestival gaat hoe dan ook door

Het Eurovisie Songfestival van 2021 gaat hoe dan ook door. De organisatie meldt vrijdagmiddag dat er vier verschillende scenario's zijn, maar dat er in 2021 sowieso een deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen.

De ontwikkeling van het coronavirus heeft invloed op welk scenario wordt gebruikt. Zo is er een scenario dat het Songfestival zoals gepland doorgaat op locatie met publiek, maar er is ook een scenario waarbij deelnemers die niet naar Nederland kunnen reizen vanuit hun eigen land optreden.