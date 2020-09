Nederlands onderzoek naar de psychische aandoening misofonie, waarbij iemand afkeer heeft van bepaalde geluiden die andere mensen maken, is in de nacht van donderdag op vrijdag bekroond met een Ig Nobelprijs, meldt de organisatie van de alternatieve Nobelprijs.

Hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys van het Amsterdam UMC deed jarenlang onderzoek naar de aandoening. Mensen met de aandoening kunnen zo agressief worden van bepaalde geluiden, zoals smakken, niezen of slurpen, dat ze moordneigingen kunnen krijgen.

“Er is een verschil tussen een geluid even irritant of vies vinden en misofonie. Het beheerst je leven, ook als er even geen geluid is. Vaak krijg je reacties als 'dat heb ik ook!', maar het is echt anders. Misofonie gaat door, je leeft constant in angst voor de triggers. Je bent altijd 100% alert met een hyperfocus.” Luca__Kijmen, een NUjij'er met misofonie

In een video van het Amsterdam UMC vertelt Denys hoe hij op het idee voor het onderzoek is gekomen. Zo hoorde hij van een vrouw dat zij boos werd als ze iemand hoorde niezen. Later hoorde hij dat een andere vrouw de neiging kreeg haar man te wurgen als hij 's nachts hard ademde. "We dachten: wij hebben hier misschien iets gezien dat nog niet in de psychiatrie beschreven is. Uiteindelijk kwamen we uit bij de diagnose misofonie", verklaart Denys.

Andere Ig Nobelprijzen gingen onder meer naar een studie waarbij alligators helium kregen toegediend om te onderzoeken hoe de dieren met elkaar communiceren.

Grappig onderzoek dat mensen aan het denken zet

De Ig Nobelprijzen worden sinds 1991 jaarlijks uitgereikt en gaan naar wetenschappelijk erkend en gepubliceerd onderzoek dat grappig klinkt, maar mensen ook aan het denken zet. De prijzen worden vlak voor de uitreiking van de echte Nobelprijzen uitgedeeld.

Toch is de Ig Nobelprijs ook prestigieus. De awards worden uitgedeeld door winnaars van Nobelprijzen. De bijzondere ceremonie, waarbij winnaars door het publiek worden bekogeld met papieren vliegtuigjes en kinderen de speeches mogen onderbreken door te zeggen dat ze zich vervelen, vindt normaal plaats bij Harvard University. De winnaars mogen daarnaast bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hun onderzoeksresultaten presenteren.

Vanwege het coronavirus werd de ceremonie dit jaar vooraf opgenomen en online uitgezonden.