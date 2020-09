Een Canadees is door de politie in de Canadese provincie Alberta op de bon geslingerd, omdat hij slapend achter het stuur van een Tesla met een ingeschakeld rijhulpsysteem was aangetroffen. Kort daarvoor kregen de agenten de auto in het vizier, doordat ze snelheden tot 150 kilometer per uur hadden gemeten.

Daarbij zagen agenten dat zowel de bestuurders- als bijrijdersstoel volledig naar achteren geklapt waren. "Ook de tweede inzittende leek te slapen", liet de politie aan The Guardian weten.

Toen agenten de auto naderden en met flikkerende koplampen probeerden te seinen, leek de Tesla te versnellen. Op veel Canadese snelwegen geldt een maximumsnelheid van 110 kilometer per uur.

Uiteindelijk wisten agenten de auto aan de kant te krijgen. De bestuurder bleek een twintigjarige man uit de Canadese provincie Brits-Columbia te zijn. Hij kreeg een boete voor hardrijden en kreeg een dag rijontzegging opgelegd. Ook moet hij zich in december voor de rechtbank verantwoorden wegens zijn gevaarlijke rijgedrag.

Dergelijke incidenten zijn geen onbekend fenomeen in Canada. In januari werd in Ontario een man aan de kant gezet, omdat hij bij snelheden van 135 kilometer per uur het stuur had losgelaten om zijn tanden te flossen.

Enkele maanden eerder was een Tesla zonder bestuurder aan het spookrijden, schrijft The Guardian.