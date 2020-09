Het Duitse amateurvoetbalteam SG Ripdorf heeft zondag een wedstrijd verloren met 37-0, omdat de spelers probeerden voldoende afstand te houden van de tegenstanders van SV Holdenstedt II. Die ploeg was recentelijk bij een andere wedstrijd in contact gekomen met iemand die positief was getest op het coronavirus.

Hoewel niemand van SV Holdenstedt na dat duel positief testte op het virus, durfden veel spelers van SG Ripdorf het niet aan om het veld op te gaan. De incubatieperiode van veertien dagen was namelijk nog niet voorbij, schrijft ESPN.

De spelers van SG Ripdorf gaven de bal direct na de aftrap aan de tegenstanders en liepen van het veld. De scheidsrechter floot hen terug, omdat ze onsportief gedrag zouden vertonen. "De tegenspelers begrepen het niet, maar wij wilden onze gezondheid niet riskeren", aldus Patrick Ristow van de club tegen ESPN.

De rest van de wedstrijd besloten Ripdorf-spelers om dan maar twee meter afstand te houden van hun tegenstanders. Ze vermeden duels en bleven rond de cirkel hangen. Het was daardoor erg makkelijk voor de spelers van SV Holdenstedt om het ene na het andere doelpunt te maken.

Ploeg riskeerde boete

SG Ripdorf uit het Duitse Uelzen moest verplicht spelen, omdat het anders een boete riskeerde van zo'n 200 euro. Een verzoek om de wedstrijd uit te stellen werd afgewezen. De tegenstander zag hiervoor geen reden.

Uiteindelijk waren er zeven spelers van SG Ripdorf bereid te spelen, het minimale aantal dat nodig was om de wedstrijd door te laten gaan.