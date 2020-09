Mensen die afgelopen weekend het Khao Yai National Park in Thailand bezochten, kunnen verwachten een pakket met hun eigen afval thuisbezorgd te krijgen. De minister van Milieu en Vuilnis Varawut Silpa-archa besloot de rommel naar de bezoekers terug te sturen, nadat ze het park vervuild achterlieten.

"We hebben alle afval in een doos gestopt en sturen het naar jullie op als een souvenir en als een les om je rotzooi niet overal achter te laten", zegt de minister op Facebook. Volgens de minister is het achterlaten van vuilnis gevaarlijk, omdat dieren het kunnen vinden en opeten, wat schadelijk voor ze kan zijn.

Vooral afgelopen weekend lieten veel mensen afval en voedsel achter bij hun kampeerplekken, in plaats van de afvalbakken in het park te gebruiken. "De autoriteiten hebben bezoekers van alle benodigde faciliteiten voorzien. Ze hoefden alleen te komen en van de mooie natuur te genieten. We hadden nooit verwacht dat ze deze rotzooi zouden achterlaten", aldus de minister.

Bezoekers van het park moeten hun naam en adres vooraf registreren, waardoor de vervuilers makkelijk konden worden opgespoord.

Het park doet ook aangifte tegen de bezoekers voor het overtreden van de zogenoemde National Park Act. Ook moeten ze rekening houden met een boete. Volgens de minister staat er voor het beschadigen van de natuur in het park een maximale celstraf van vijf jaar. Een boete kan oplopen tot een bedrag van ruim 13.500 euro.

Het Khao Yai National Park is een van de grootste parken in Thailand en staat op de werelderfgoedlijst van Unesco.