Een Amerikaanse miljardair die voor zijn dood zijn gehele vermogen wilde weggeven aan goede doelen is daar officieel in geslaagd, meldt Forbes. De 89-jarige Chuck Feeney heeft in bijna vier decennia zeker 9 miljard dollar (7,5 miljard euro) verdeeld.

De Amerikaan bouwde zijn vermogen dankzij zijn bedrijf Duty Free Shoppers, waarvan hij zijn aandelen voor miljarden dollars van de hand deed. Feeney wilde echter naarmate hij ouder werd van het fortuin af, "omdat je het niet mee de dood in kan nemen".

Via zijn stichting The Atlantic Philanthropies zijn talloze goede doelen, universiteiten en stichtingen over de hele wereld gesteund, schrijft Forbes. In gesprek met het blad laat de filantroop weten dat hij niet gelukkiger had kunnen zijn, hoewel hij vrijwel niets meer over heeft.

Vorige week zou hij de laatste centen hebben overgemaakt en zijn liefdadigheidsorganisatie hebben opgegeven. De stichting had meer dan tien vestigingen wereldwijd waar zo'n driehonderd personen werkzaam waren.

Feeney gaf miljarden uit aan onderwijs en gezondheidsstelsels

Veruit het grootste deel van zijn vermogen heeft Feeney aangewend om onderwijs te verbeteren. Hij zou daaraan ongeveer 3,7 miljard dollar uitgegeven hebben. Daarnaast ontvingen mensenrechtenorganisaties zo'n 900 miljoen dollar en trok hij 700 miljoen dollar uit voor zwakkere zorgstelsels, schrijft Forbes.

Feeney heeft naar verluidt alleen nog de beschikking over een pensioen van ruim twee miljoen dollar. De kans dat hij dat bedrag volledig uitgeeft is nihil: volgens Amerikaanse media woont de Amerikaan in een kamer waarin normaliter studenten kunnen wonen en vliegt hij alleen economyclass.

Andere Amerikaanse miljardairs hebben Feeney een voorbeeld genoemd. Hij zou onder meer Bill Gates en Warren Buffett hebben aangezet tot grote donaties aan goede doelen. "Het is veel leuker om dingen te geven terwijl je leeft, dan te geven als je dood bent", aldus Feeney in gesprek met het Amerikaanse blad.