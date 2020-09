Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

OESO: Wereldeconomie herstelt zich sneller dan verwacht

De wereldeconomie herstelt zich sneller van de coronacrisis dan in eerste instantie werd gedacht. Dat komt met name doordat de vooruitzichten voor China en de Verenigde Staten inmiddels beter zijn. Dat verwacht althans de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een samenwerkingsverband van 37 landen.

Vijftienduizend slaapzakken voor Grieks opvangkamp Moria

Binnen een week zijn in Nederland vijftienduizend slaapzakken ingezameld voor vluchtelingen op Lesbos, vertelt initiatiefnemer van de actie Steffi de Pous in het NOS Radio 1 Journaal. Veel mensen daar slapen op straat. De slaapzakken worden binnenkort naar het eiland gebracht.

Franse vrijduiker houdt minutenlang adem in en breekt diepterecord

De Franse vrijduiker Arnaud Jerald brak dinsdag het wereldrecord duiken met twee vinnen. Jerald bereikte voor de kust van de Griekse stad Kalamáta een diepte van 112 meter.

67 Franse vrijduiker houdt minutenlang adem in en breekt diepterecord

Amerikaanse miljardair doneert compleet vermogen voor zijn dood

Een Amerikaanse miljardair die voor zijn dood zijn gehele vermogen aan goede doelen wilde schenken, is daar officieel in geslaagd, meldt Forbes. De 89-jarige Chuck Feeney heeft in bijna vier decennia zeker 9 miljard dollar (bijna 7,6 miljard euro) verdeeld.

De Amerikaan bouwde zijn vermogen op met zijn bedrijf Duty Free Shoppers, waarvan hij de aandelen voor miljarden dollars van de hand deed. Feeney wilde vanwege zijn hoge leeftijd echter van het fortuin af, "omdat je het niet in het graf kunt meenemen".