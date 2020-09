Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

EU en China sluiten deal om lokale producten te beschermen

De Europese Unie en China hebben maandag afgesproken elkaars lokale producten te zullen beschermen. China zal vanwege deze deal bijvoorbeeld alleen de naam 'champagne' op een fles drank goedkeuren als het ook echt om een mousserende wijn uit die regio gaat.

In totaal worden op die manier honderd producten van EU-landen en honderd Chinese producten beschermd. Op de Europese lijst staan producten als feta, ouzo, Ierse whiskey en jenever. Op de Chinese lijst staan bijvoorbeeld Anji bai cha (een theesoort uit de provincie Anji) en de rijstsoort Panjin da mi.

Nieuwe mierensoort in Nederland ontdekt: de viervlekmier

Nederland heeft er een nieuwe miersoort bij: de viervlekmier. Dat maakte radioprogramma Vroege Vogels zondagochtend bekend.

De mier werd ontdekt door insectenkenner John Cox bij het Brabantse riviertje de Dommel. Het dier is waarschijnlijk door klimaatverandering naar Nederland gekomen, aldus deskundigen van EIS Kenniscentrum Insecten.

Huis uit Fresh Prince of Bel-Air te huur voor fans

Fans van de sitcom The Fresh Prince of Bel-Air kunnen tijdelijk het huis uit de serie, waar het personage van Will Smith werd opgevangen door zijn oom en tante, huren als vakantiebestemming. De actie is opgezet ter ere van het dertigjarige jubileum van de comedyserie.

Navalny kan weer voor korte tijd bed verlaten

Het vergiftigde Russische oppositielid Alexei Navalny kan weer enige tijd zijn bed verlaten en korte stukjes lopen, meldt het Duitse ziekenhuis dat hem behandelt maandag. Ook is de 44-jarige Navalny nu volledig van de beademing afgehaald.

Zangeres Alicia Keys maakt releasedatum nieuw album bekend

Goed nieuws voor fans van Alicia Keys: de zangeres heeft maandag bekendgemaakt dat haar nieuwe album op 18 september uit zal komen. De release van het album Alicia zou eigenlijk op 20 maart zijn, maar werd uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus.