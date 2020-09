Een haarlok van de Amerikaanse president Abraham Lincoln heeft zaterdag tijdens een veiling in Boston ruim 81.250 dollar (68.652 euro) opgeleverd.

Lincoln was de zestiende president van de Verenigde Staten en werd in 1865 vermoord door John Wilkes Booth, een Amerikaanse acteur. Het plukje haar, dat zo'n 5 centimeter lang was, werd afgeknipt tijdens een sectie die op zijn lichaam werd verricht.

De lok was geplakt op een telegram dat was bedoeld voor dokter Lyman Beecher Todd, een neef van de weduwe van Lincoln. Todd was ook aanwezig bij de autopsie.

Veilingskantoor RR Auction meldt dat het object tot 1999 in het bezit was van de nabestaanden. Volgens RR Auction is de haarlok authentiek.

Vooraf werd nog gedacht dat de haarlok van Lincoln zo'n 75.000 dollar zou opleveren. Het is niet bekendgemaakt wie de koper is.