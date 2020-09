Een Sloveense vrouw is door het gerechtshof in Ljubljana schuldig bevonden aan fraude, omdat zij haar hand opzettelijk verloor in het jaar nadat zij haar verzekeringen flink had opgeschroefd. Daardoor stond haar een vergoeding van meer dan een miljoen euro te wachten. In plaats daarvan riskeert zij nu twee jaar cel, schrijft BBC News.

Volgens de vrouw, Julija A., verloor zij haar hand terwijl zij de heg aan het trimmen was, maar daar wil de Sloveense justitie niet in mee.

Uit onderzoek blijkt dat A. daags voor het 'ongeluk' plaatsvond meermaals op het internet zocht wat een nephand voor haar kon betekenen. Ook liet A. de afgezaagde hand expres thuisliggen toen zij met haar wond naar het ziekenhuis ging. Volgens de rechtbank deed zij dat om de handicap definitief te maken.

Het Sloveense ziekenhuis wist haar hand echter ternauwernood te redden en deze succesvol terug te plaatsen.

A. heeft het gehele proces ontkend schuldig te zijn. Haar vriend is aangewezen als medeplichtige en heeft een celstraf van drie jaar opgelegd gekregen.