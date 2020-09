Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Na het weekend tropisch warm in Nederland

Met temperaturen van rond de 30 graden wordt het na het weekend tropisch warm in Nederland. Dat is zeldzaam voor de tijd van het jaar: sinds het begin van de metingen is slechts op vijf septemberdagen een maximumtemperatuur van ten minste 30 graden gemeten, meldt Weerplaza.

"We krijgen niet te maken met nazomerweer, maar volop zomerweer", aldus Alfred Snoek van Weerplaza. "En dat geldt voor heel het land, wat erg uitzonderlijk is voor de tijd van het jaar."

Bijzonder zeediertje speelt grote rol in afremmen klimaatverandering

Amerikaanse wetenschappers hebben een bijzondere eigenschap van mantelvisjes ontdekt. Het was al bekend dat de dieren een 'slijmhuisje' om zich heen bouwen om deeltjes uit het water te filteren. Nu blijkt dat ook koolstof wordt 'gevangen' in dit slijm.

Vanaf 2024 diversiteitseisen verbonden aan Oscar voor beste film

De organisatie achter de Oscars stelt vanaf 2024 diversiteitseisen aan de films die meedingen naar de prijs voor beste film, maakt The Academy woensdag bekend via Twitter. Films moeten vanaf dan aan minimaal twee van de vier voorwaarden aan diversiteit voldoen om voor de Oscar voor beste film genomineerd te worden.

Herstel van vacaturemarkt zet gestaag door

De vacaturemarkt lijkt zich steeds meer te herstellen van de klap van de COVID-19-uitbraak eerder dit jaar. Zo waren er in augustus nog 26 procent minder vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl dat verschil een maand eerder nog lag op 29 procent. Dat meldt vacaturesite Indeed maandag. Ook als er alleen gekeken wordt naar het aantal geplaatste vacatures in de voorbije zeven dagen, is een positieve trend te zien.

Diergaarde Blijdorp verwelkomt uniek antillenleguaanjong

In Diergaarde Blijdorp is een zeer bedreigde antillenleguaan uit het ei gekropen. De ouders hadden in mei een aantal eieren begraven, die verzorgers uit voorzorg in de broedmachine hadden gelegd. 98 dagen later werd een leguaantje geboren.

Zwemmer door surfende broers uit zee gered bij Wassenaarse Slag

Een zwemmer is donderdagavond in een mui terechtgekomen in de zee bij de Wassenaarse Slag. Twee surfende broers zagen dat de zwemmer in de problemen zat en schoten direct te hulp. De zwemmer was uitgeput en onderkoeld.

Medisch team onderzoekt 'eenzaamste olifant ter wereld' voor verhuizing

Olifant Kaavan, die al ruim 35 jaar wordt vastgehouden in een dierentuin in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, is gezond genoeg om te verhuizen naar een andere dierenopvang, mogelijk in Cambodja. In mei werd de dierentuin waar het dier werd vastgehouden op last van de rechter gesloten vanwege het systematisch slecht verzorgen van hun dieren.

Zimbabwe verbiedt mijnbouw in alle nationale parken

De regering van Zimbabwe heeft per direct mijnbouw in alle nationale parken verboden. Twee Chinese bedrijven hadden onterecht toestemming gekregen om steenkool te winnen in het grootste nationale park van het land, waarover veel ophef ontstond. De onrechtmatig verstrekte licenties zijn ingetrokken.

Boer zoekt Vrouw-deelnemers Michelle en Maarten gaan trouwen

Voormalig Boer zoekt Vrouw-deelneemster Michelle van Asseldonk is vorige week door haar vriend Maarten Bos ten huwelijk gevraagd. Ze leerden elkaar kennen tijdens het vorige seizoen van Boer zoekt Vrouw en zijn ruim twee jaar samen.