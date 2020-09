Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

In augustus kleinst aantal faillissementen sinds 1999

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in augustus verder gedaald. In de afgelopen maand gingen 173 bedrijven kopje onder, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee lag het aantal faillissementen op het laagste niveau in een augustusmaand sinds 1999.

De cijfers van het CBS laten zien dat het coronavirus en de bijbehorende maatregelen nog amper effect hebben gehad op het aantal uitgesproken faillissementen.

Boer zoekt Vrouw-deelnemers Michelle en Maarten gaan trouwen

Voormalig Boer zoekt Vrouw-deelneemster Michelle van Asseldonk is vorige week door haar vriend Maarten Bos ten huwelijk gevraagd. Ze leerden elkaar kennen tijdens het vorige seizoen van Boer zoekt Vrouw en zijn ruim twee jaar samen.

Drone filmt vinvis voor de kust van Kroatië

Onderzoekers hebben een vinvis gefilmd in de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië. Het is uitzonderlijk dat de vinvis zo dicht bij de kust wordt waargenomen.

70 Drone filmt vinvis voor de kust van Kroatië

Na het weekend tropisch warm in Nederland

Met temperaturen van rond de 30 graden wordt het na het weekend tropisch warm in Nederland. Dat is zeldzaam voor de tijd van het jaar: sinds het begin van de metingen is slechts op vijf septemberdagen een maximumtemperatuur van ten minste 30 graden gemeten, meldt Weerplaza.

"We krijgen niet te maken met nazomerweer, maar volop zomerweer", aldus Alfred Snoek van Weerplaza. "En dat geldt voor heel het land, wat erg uitzonderlijk is voor de tijd van het jaar."

Waarnemingen van parende bruinvissen in Oosterschelde

In het afgelopen jaar zijn in de Oosterschelde meerdere keren parende bruinvissen gezien, meldt Stichting Rugvin donderdag. Parende bruinvissen zijn zeer zeldzaam in Nederland.

Waar normaal gesproken maar een klein deel van de bruinvissen boven water te zien is, maken de mannelijke dieren tijdens de paartijd hoge sprongen. Het team van Stichting Rugvin observeerde sinds april acht keer dat een mannetje zo'n sprong boven water maakte.