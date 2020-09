Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Wetenschappers maken 'grootste foto ter wereld'

Wetenschappers hebben naar eigen zeggen de grootste digitale foto ter wereld gemaakt: het exemplaar is 3,2 gigapixels (3.200 megapixels) groot.

De foto's zijn volgens de groep zo groot dat er 378 tv's met 4K-resolutie nodig zijn om ze in volledige afmeting te bekijken. "De resolutie is zo hoog dat je een golfbal op 24 kilometer afstand kan zien liggen."

Zimbabwe verbiedt mijnbouw in alle nationale parken

De regering van Zimbabwe heeft per direct mijnbouw in alle nationale parken verboden. Twee Chinese bedrijven hadden onterecht toestemming gekregen om steenkool te winnen in het grootste nationale park van het land, waarover veel ophef ontstond. De onrechtmatig versterkte licenties zijn ingetrokken.

Ploegbaas verwacht dat wielrenner Jakobsen volgend jaar weer eerste koers kan rijden

Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step verwacht dat wielrenner Fabio Jakobsen in maart volgend jaar zijn eerste koers weer kan rijden. Het gaat volgens de ploegbaas de goede kant op met het herstel van Jakobsen, die begin augustus zwaar ten val kwam in een massasprint in de Ronde van Polen.

Vanaf 2024 diversiteitseisen verbonden aan Oscar voor beste film

De organisatie achter de Oscars stelt vanaf 2024 diversiteitseisen aan de films die meedingen naar de prijs voor beste film, maakt The Academy woensdag bekend via Twitter. Films moeten vanaf dan aan minimaal twee van de vier voorwaarden aan diversiteit voldoen om voor de Oscar voor beste film genomineerd te worden.