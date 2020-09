Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Diergaarde Blijdorp verwelkomt uniek antillenleguaanjong

In Diergaarde Blijdorp is een zeer bedreigde antillenleguaan uit het ei gekropen. De ouders hadden in mei een aantal eieren begraven, die verzorgers uit voorzorg in de broedmachine hadden gelegd. 98 dagen later werd een leguaantje geboren.

Koopkracht Nederlandse bevolking nam in 2019 met ruim 1 procent toe

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2019 met 1,3 procent toegenomen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat betekent een grotere koopkrachtstijging dan in de voorgaande twee jaren. In 2019 bedroeg het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens gemiddeld 36.365 euro.

Volgende week nazomer verwacht

Begin volgende week wordt een heuse nazomer verwacht. Maandag lopen de temperaturen al op naar gemiddeld 25 graden en dinsdag kan in het zuidoosten van het land zelfs de 30 graden worden aangetikt. Ook na dinsdag wordt het de rest van de week boven de 20 graden en wordt er weinig regen verwacht.

Lucas (16) redt man van verdrinking

De zestienjarige Lucas redde afgelopen weekend een man in Den Haag van de verdrinkingsdood. "Ik dacht dat hij ging plassen aan de kade, maar zag dat hij steeds verder naar voren leunde en vervolgens ging hij met een koprol het water in", vertelt hij aan Omroep West. Na de reddingsactie verdween de drenkeling spoorloos, maar de politie heeft Lucas een bloemetje gegeven voor zijn dappere actie.