Een ballonvaarder uit Schijndel moet een papegaaienverzamelaar uit Zundert van de rechter een schadevergoeding van zo'n 65.000 euro betalen vanwege de dood van drie zeldzame papegaaien. De vogels schrokken zich letterlijk dood toen de heteluchtballon op 11 maart 2017 betrekkelijk dicht langs hun kooi voer.

De rechtbank Oost-Brabant stelde bij een tussenvonnis al vast dat de papegaaien om het leven waren gekomen door stress als gevolg van een voorbijkomende luchtballon. Omdat er op die dag vanwege een ballonvaartwedstrijd meerdere luchtballonnen in de lucht waren, bleef echter onduidelijk welke ballonvaarder zich daar schuldig aan had gemaakt.

Dit werd duidelijk nadat de betrokken scoorder (degene die bij de wedstrijd punten uitdeelt) de hoogte- en afstandsgegevens van de luchtballonnen van die dag had aangeleverd.

Daaruit bleek dat alleen de luchtballon van het heteluchtballonbedrijf uit Schijndel dicht bij en in het zicht van de papegaaienkooi was gekomen. Het luchtvaartuig passeerde de dieren op een hoogte van 15 meter en een afstand van ongeveer 50 meter, terwijl de andere luchtballonnen op enkele honderden meters afstand bleven.

Papegaaien waren tienduizenden euro's waard

De ballonvaarder uit Schijndel verklaarde dat hij de hoofdbrander had gebruikt om zijn luchtballon in de lucht te houden. Volgens de rechter is bewezen dat de papegaaien zich letterlijk zijn doodgeschrokken van dit geluid.

Een koppel hyacintara's ter waarde van 40.000 euro en een geelnekamazone ter waarde van 1.250 euro vonden de dood. De ballonvaarder moet niet alleen deze bedragen vergoeden, maar ook de gevolgschade (13.900 euro) wegens het niet kunnen verkopen van eventuele jongen van de hyacintara's. Inclusief rente en proceskosten komt het totaalbedrag uit op zo'n 65.000 euro.