Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

RIVM: Meer mensen laten zich testen bij coronagerelateerde klachten

Bijna een derde van de mensen met klachten die wijzen op het coronavirus, laat zich testen, zo blijkt maandag uit het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD's. Dat is een grote stijging ten opzichte van juli, toen slechts 12 procent van de Nederlanders liet weten zich te laten testen bij coronagerelateerde klachten.

Herstel van vacaturemarkt zet gestaag door

De vacaturemarkt lijkt zich steeds meer te herstellen van de klap van de COVID-19-uitbraak eerder dit jaar. Zo waren er in augustus nog 26 procent minder vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl dat verschil een maand eerder nog lag op 29 procent. Dat meldt vacaturesite Indeed maandag. Ook als er alleen gekeken wordt naar het aantal geplaatste vacatures in de voorbije zeven dagen, dan is een positieve trend te zien.

Medisch team onderzoekt 'eenzaamste olifant ter wereld' voor verhuizing

Olifant Kaavan, die al ruim 35 jaar wordt vastgehouden in een dierentuin in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, is gezond genoeg om te verhuizen naar een andere dierenopvang, mogelijk in Cambodja. In mei werd de dierentuin waar het dier werd vastgehouden op last van de rechter gesloten vanwege het systematisch slecht verzorgen van hun dieren.

Duits ziekenhuis haalt Russische oppositieleider Navalny uit coma

De Russische oppositieleider Alexei Navalny is uit een kunstmatige coma gehaald, meldt het Charité-ziekenhuis in Berlijn maandag. Ook is bekendgemaakt dat de vergiftigde Rus geleidelijk van de beademing wordt gehaald. De 44-jarige Navalny reageert op spraak, laat het ziekenhuis eveneens weten.