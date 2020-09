Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

UNICEF: Nederland scoort hoogst op gebied van kinderwelzijn

Nederland scoort van de 41 welvarendste landen op aarde het hoogst op het gebied van kinderwelzijn, meldt UNICEF donderdag op basis van eigen onderzoek. In de top drie staan ook Denemarken en Noorwegen.

De kinderrechtenorganisatie heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in de leeftijd tot en met achttien jaar. Ook is gekeken naar hun sociale en academische vaardigheden. Nederland heeft de hoogste algehele score.

Bijzondere wilde dieren gespot in Nederland en België

In de Semoisvallei in de Belgische Ardennen heeft een onbemande camera een lynx waargenomen. Dat bewijst volgens natuurvereniging Landschap dat de katachtige zich gevestigd heeft in het gebied. Er werden al eerder waarnemingen gerapporteerd, maar de eind augustus gemaakte foto is volgens de natuurvereniging onomstotelijk bewijs.

Daarnaast deelde Natuurmonumenten in Nederland unieke beelden van een wolvin die zich heeft gevestigd op de Zuid-Veluwe. De wolvin verblijft sinds medio mei in het natuurgebied. Wildcamera's hebben nu op unieke wijze de dagelijkse routine van het dier weten vast te leggen.

70 Unieke beelden van jagende wolvin op de Veluwe

Soedan tekent historische vredesovereenkomst met rebellen

De Soedanese regering ondertekende maandag een vredesovereenkomst met een alliantie van de grootste rebellengroepen uit het land. Daarmee hopen de partijen een einde te maken aan de voortdurende conflicten in het Afrikaanse land.

In het akkoord zijn onder meer de ontmanteling van de verschillende rebellengroepen en de integratie van hun strijders in het nationale Soedanese leger vastgelegd.

Koning Willem-Alexander voor het eerst met baard afgebeeld op een munt

Koning Willem-Alexander staat voor het eerst met zijn baard op een munt afgebeeld. Hij zal op het Woudagemaal Vijfje komen te staan. Deze speciale herdenkingsmunt zal dit najaar worden geslagen in opdracht van het ministerie van Financiën.

Uitbreiding van tienminutentreinen in 2022

Op de trajecten Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol en Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam rijdt vanaf 2022 iedere tien minuten een trein, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Op dit moment rijden er vier treinen per uur op deze trajecten; dat moeten er over krap anderhalf jaar zes worden. Tussen Amsterdam en Eindhoven rijden de zogenoemde tienminutentreinen al 2,5 jaar. Deze dienstregeling wordt volgens Van Veldhoven "zeer goed gewaardeerd" door reizigers.

Utrechtse paleontoloog vindt bijzonder dinosaurusfossiel

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en National Museums of Scotland hebben op het Schotse eiland Eigg een bijzonder fossiel van een dinosaurus ontdekt. Het fossiel dateert van de periode midden-jura, 174 tot 163 miljoen jaar geleden. Volgens paleontoloog Femke Holwerda van de Universiteit Utrecht is het waarschijnlijk een kuitbeen van een stegosaurus.