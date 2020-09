Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Rik van de Westelaken: 'Deelnemers WIDM bloedfanatiek'

Tien oud-kandidaten strijden vanaf zaterdag nogmaals om de winst in het jubileumseizoen van Wie is de Mol? (WIDM), opgenomen in Italië vorig jaar.

Rik van de Westelaken presenteert het speciale seizoen en vertelt NU.nl alles wat hij wél mag zeggen over het seizoen waarvan fans nog niet eens weten wie de kandidaten zijn.

Rondlopende lynx vastgelegd op beeld in Ardennen

In de Semoisvallei in de Belgische Ardennen heeft een onbemande camera een lynx waargenomen. Natuurvereniging Landschap zegt vrijdag dat de beelden bewijzen dat de katachtige zich gevestigd heeft in het gebied.

Er werden al eerder waarnemingen gerapporteerd, maar de eind augustus gemaakte foto is volgens de natuurvereniging onomstotelijk bewijs.

Unieke beelden van jagende wolvin op de Veluwe

Natuurmonumenten heeft donderdag unieke beelden gedeeld van de wolvin die zich huisvest op de Zuid-Veluwe. De wolvin verblijft sinds medio mei in het natuurgebied.

Wildcamera's hebben nu op unieke wijze de dagelijkse routine van het dier weten vast te leggen.

70 Unieke beelden van jagende wolvin op de Veluwe

Miss Etam en Steps vinden een nieuwe eigenaar

Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss maken een doorstart. Investeerder FLV Group neemt de winkelketens over na het faillissement van de vorige eigenaar.

FLV-eigenaar Martijn Rozenboom zegt vrijdag in een persbericht dat hij zich heeft verdiept in de plannen van het management en vindt dat de merken een tweede kans verdienen.

Wakker Dier: Vleesvervangers steeds vaker in reclamefolders

Vleesvervangers zijn de laatste jaren steeds vaker in reclamefolders te vinden, blijkt vrijdag uit onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Waar in 2015 voor elke elf aanbiedingen met vlees er één vleesvervanger in de aanbieding was, is dat dit jaar vier vleesaanbiedingen per vleesvervanger.

De trend past volgens Wakker Dier geheel in het beeld dat steeds minder mensen dagelijks vlees eten.