Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

UNICEF: Nederland scoort het hoogst op kinderwelzijn

Nederland scoort van alle landen het hoogst op het gebied van welzijn van kinderen, meldt UNICEF donderdag op basis van een onderzoek in de 41 welvarendste landen. De top drie bestaat verder uit Denemarken en Noorwegen.

De kinderrechtenorganisatie heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in de leeftijd tot en met achttien jaar. Ook is gekeken naar hun sociale en academische vaardigheden. Nederland heeft de hoogste algehele score.

Koning Willem-Alexander voor het eerst met baard afgebeeld op een munt

Koning Willem-Alexander staat voor het eerst met zijn baard op een munt. Het gaat hierbij om het Woudagemaal Vijfje, een speciale herdenkingsmunt die dit najaar in opdracht van het ministerie van Financiën wordt geslagen.

Het ontwerp is donderdag bekendgemaakt door de Koninklijke Nederlandse Munt, de producent van het muntgeld in Nederland.

Soldaat van Oranje weer begonnen: 'Niet zingen binnen 1,5 meter'

Na zes maanden gingen woensdag de deuren van de TheaterHangaar in Katwijk weer open voor publiek voor de musical Soldaat van Oranje. Het is de eerste grote productie in Nederland die weer van start gaat. In plaats van elfhonderd bezoekers, mogen er nu maar driehonderd mensen de zaal in.

'Hypotheekrentes gaan dit najaar dalen'

De hypotheekrente gaat de komende maanden waarschijnlijk iets dalen, denken verschillende hypotheekadviesbureaus. De rust op de hypotheekmarkt keert langzaam terug en daardoor laten geldverstrekkers hun rentes voorzichtig weer zakken, nadat de coronacrisis ze juist deed stijgen.

Bram van der Vlugt keert terug als Sinterklaas in bioscoopfilm

Bram van der Vlugt trekt ook dit jaar weer zijn sinterklaaskostuum aan om zijn opwachting te maken in een sinterklaasfilm. De 86-jarige acteur zal in De Grote Sinterklaasfilm te zien zijn.

De goedheiligman wordt in de film samen met al zijn Pieten uit het kasteel gezet. Om er toch voor te zorgen dat het sinterklaasfeest kan doorgaan, besluiten ze vanaf een camping voorbereidingen te treffen voor het feest.