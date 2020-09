Het houten standbeeld van Melania Trump, de in Slovenië geboren vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump, wordt vanaf woensdag tentoongesteld in een kunstgalerij in de Sloveense stad Koper.

Het standbeeld, dat in de open lucht stond in haar geboorteplaats Sevnica, werd door onbekenden in brand gestoken op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag.

Kunstenaar Brad Downey vindt het niet erg dat het kunstwerk is beschadigd. "Het verbrande beeld verbeeldt nog beter de politieke spanningen die momenteel in de VS tot uitbarsting komen", stelt hij.

Het beeld verbeeldt Melania op ware grootte terwijl zij op een boomstronk zit. De kunstenaar maakte het werk, geïnspireerd door de first lady op de dag dat haar man Donald Trump werd beëdigd als president van de VS.

'Trump is tegen immigranten maar getrouwd met een immigrant'

Downey wilde met zijn kunstwerk kritiek uiten op het feit dat president Trump een fel beleid tegen immigranten voert terwijl hij zelf met een immigrant getrouwd is. Het standbeeld stond al een jaar in Sevnica. Melania werd in 1970 geboren in het toenmalige Joegoslavië.

Het in brand steken van het beeld in Sevnice gebeurde in de periode dat in de Verenigde Staten tijdens de Black Lives Matter-protesten tientallen standbeelden van generaals en presidenten werden vernield of zelfs van hun sokkels werden getrokken. Het ging om veel legerleiders van de Confederates, de zuidelijke staten die streden voor het behouden van de slavernij, of beelden van presidenten die erom bekend stonden voor slavernij te zijn.