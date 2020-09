In Verviers, een stad in het Waalse gedeelte van België, is vorige maand een hart aangetroffen dat in een fontein was verwerkt, meldt de stad op de officiële website. Het gaat om het hart van de eerste burgemeester van de stad.

Het hart zat in een pot alcohol in een kleine kist en werd gevonden tijdens renovaties aan de fontein. "Dit hart van Pierre David werd plechtig geplaatst in het monument op 25 juni 1883", staat op de kist gegraveerd.

De burgemeester, Pierre David, overleed al in 1839, maar de fontein werd pas in 1883 in gebruik genomen.

Het orgaan werd op 20 augustus aangetroffen boven in de fontein, nabij een buste van de burgemeester. Het werd gevonden toen de steen waarachter de kist lag, werd verwijderd tijdens de renovatie.

David kwam op 68-jarige leeftijd om het leven bij een ongeval toen hij in zijn hooizolder aan het werk was. Om hem te eren werd een monument voor hem opgericht. Chirurgen verwijderden zijn hart met toestemming van de familie om dit in het monument te plaatsen. Pas 44 jaar na zijn overlijden had de stad genoeg geld opgehaald om het monument te financieren.

Inmiddels ligt de kist met het hart in een kunstmuseum in de stad.