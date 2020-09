Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Utrechtse paleontoloog vindt uniek dinosaurusfossiel

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en National Museums of Scotland hebben op het Schotse eiland Eigg een uniek fossiel van een dinosaurus ontdekt. Het fossiel dateert van de periode midden-jura, 174 tot 163 miljoen jaar geleden.

Volgens paleontoloog Femke Holwerda van de Universiteit Utrecht gaat het waarschijnlijk om een kuitbeen van een stegosaurus.

De vondst van dit kuitbeen voegt volgens de onderzoekers weer een nieuw stukje informatie toe aan het begrip van midden-jura en het verloop van de evolutie.

Netflix laat mensen gratis naar films en series kijken

Netflix heeft maandag de zogenoemde Watch Free-pagina in het leven geroepen. Daarop kunnen mensen zonder abonnement gratis een aantal films en series bekijken.

Kijkers hebben voor deze films en series geen Netflix-account nodig. Het bedrijf probeert op deze manier nieuwe abonnees te trekken, liet Netflix aan Gadgets 360 weten.

Alleen de eerste aflevering van de series is gratis te bekijken, daarna worden kijkers erop gewezen dat ze een abonnement moeten afsluiten om verder te kijken.

ANWB ontving flink minder ziektemeldingen in zomer

De ANWB Alarmcentrale ontving in het zomerseizoen flink minder meldingen van Nederlanders die in de problemen zijn geraakt dan een jaar eerder. Het aantal hulpvragen van Nederlanders met pech in het buitenland daalde op jaarbasis met 35 procent. Het aantal ziektemeldingen viel zelfs 70 procent lager uit.

Volgens de ANWB werd minder vaak melding van ziekte en persoonlijk letsel gedaan doordat veel minder Nederlanders in de zomervakantie naar bestemmingen buiten Europa zijn gereisd.

De meeste ziektemeldingen van deze zomer betreffen hartklachten, armletsel en buikklachten.

KNMI maakt stormnamen nieuw seizoen bekend

Het KNMI heeft dinsdag samen met het Britse weerinstituut Met Office en het Ierse Met Éireann een lijst met stormnamen voor het komende seizoen gepubliceerd. De eerste storm van het in september beginnende seizoen krijgt de naam Aiden. Het Nederlandse instituut heeft onder meer de namen Christoph, Evert en Klaas ingebracht.

De eerste Nederlandse naam in de alfabetische lijst is Christoph en verwijst naar de Christophorus Buys Ballot, de oprichter van het KNMI. Ook de stormnamen Evert en Minne komen voor in de lijst. Deze namen zijn gekozen ter ere van de winnaars van twee Elfstedentochten (Minne Hoekstra en Evert van Benthem).

De namen moeten mensen bewuster maken van het gevaar van stormen, stelt het KNMI.

Uitbreiding van tienminutentreinen in 2022

Op de trajecten Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol en tussen Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam rijdt vanaf 2022 iedere tien minuten een trein, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Op dit moment rijden er vier treinen per uur op deze trajecten, dat moeten er over krap anderhalf jaar zes worden.

Tussen Amsterdam en Eindhoven rijden de zogenoemde tienminutentreinen al 2,5 jaar. Deze dienstregeling wordt volgens Van Veldhoven "zeer goed gewaardeerd" door reizigers.

Ed Sheeran en vrouw Cherry Seaborn ouders geworden van dochter

Ed Sheeran en zijn vrouw Cherry Seaborn zijn ouders geworden van een dochter. Op Instagram vertelt de zanger dat ze haar Lyra Antarctica Seaborn Sheeran hebben genoemd.

"Vorige week is Cherry met behulp van een geweldig verloskundig team bevallen van onze prachtige en gezonde dochter. We houden zielsveel haar. Het gaat geweldig met moeder en baby en we zitten op een roze wolk", aldus de singer-songwriter.

Lyra is het eerste kindje van Sheeran en Seaborn. De zanger vroeg Seaborn in 2018 ten huwelijk en de twee gaven elkaar in 2019 het jawoord.

Geen negatieve coronatest meer nodig voor naar Griekenland

Reizigers uit Nederland hoeven geen negatieve coronatest meer te laten zien om Griekenland binnen te komen, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Nederland is door Griekenland van de lijst met landen waarvoor deze extra maatregel geldt gehaald. Tussen 17 augustus en 1 september moesten Nederlanders een negatieve coronatest overleggen om af te mogen reizen naar Griekenland.

Wel moeten Nederlandse reizigers nog altijd uiterlijk 24 uur voor aankomst een formulier invullen over hun verblijf.