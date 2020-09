Veilinghuis RR Auction in de Amerikaanse staat New Hampshire biedt over twee weken een opmerkelijk artefact te koop aan. Het gaat om een lok haar van de vermoorde president Abraham Lincoln, die tijdens zijn autopsie is afgeknipt.

Abraham Lincoln (1809-1865) was de zestiende president van de Verenigde Staten. Hij wordt door veel historici gezien als een van de beste presidenten die het ambt heeft bekleed. Lincoln was onder meer verantwoordelijk voor de afschaffing van de slavernij.

De president werd op 14 april 1865 in een theater in Washington doodgeschoten door een fanatiek aanhanger van de zuidelijke staten die de Amerikaanse Burgeroorlog hadden verloren.

De lok haar van Lincoln is zo'n 5 centimeter lang. Het kleinood is gewikkeld in een telegram waarin het nieuws van de dood van de president bekendgemaakt wordt. De lok werd gegeven aan een arts en neef van Lincoln die bij de autopsie aanwezig was.

Verwachting is dat de lok zeker 75.000 dollar opbrengt

De veiling vindt plaats op 12 september. Het artefact moet volgens Amerikaanse media minstens 10.000 dollar opleveren (ongeveer 8.370 euro), maar de verwachting is dat het zeker 75.000 dollar gaat opleveren. De laatste keer dat de lok werd geveild, was in 1999.

Een woordvoerder van de veiling erkent dat het verkopen van een lok van een vermoorde president macaber lijkt. "Maar het afknippen van haren na het overlijden van geliefden was in die periode veel normaler dan het nu wordt gevonden", legt hij uit.