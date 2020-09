De rechter in het Vlaams Zemst heeft drie kabouterdieven veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke celstraf. Het trio, twee mannen en een vrouw, ontvreemdde binnen twee weken tijd 26 tuinkabouters uit tuinen in de stad.

Ze hadden het niet alleen voorzien op kabouters, maar ook op bloembakken en tuinornamenten. Het is niet duidelijk wat ze precies met de buit van plan waren, melden Belgische media.

De opmerkelijke diefstallen werden gepleegd in mei. In die periode maakten veel bewoners van de stad melding van de verdwenen tuinkabouters en andere standbeelden. De politie kwam de dieven op het spoor doordat bij elk incident een Volkswagen was gesignaleerd.

In de wagen werden aarde, bloemen en inbrekersmateriaal aangetroffen. Het Openbaar Ministerie had een jaar celstraf geëist, maar de rechter was milder.

Hij veroordeelde het drietal tot tien maanden voorwaardelijk, omdat zij het niet hadden gemunt op dure spullen zoals geld, juwelen of elektronica.